Merve Dizdar'ın Cannes'daki elbisesi sosyal medyada tepkilere neden olmuştu... Bircan Bali'den olay yorum: "Aşiret düğününe gider gibi..."
Merve Dizdar'ın Cannes'daki elbisesi sosyal medyada tepkilere neden olmuştu... Bircan Bali'den olay yorum geldi. Merve Dizdar'ın Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali'nde giydiği pembe ve tek kolunu açıkta bırakan elbise, sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu. Çoğu kullanıcı, Dizdar'ın kıyafetini 'rüküş' bulmuştu. Merve Dizdar konuyla ilgili açıklamada bulunurken Bircan Bali'den gelen yorum dikkat çekti.
25.05.2023 09:40 - Son Güncelleme: 25.05.2023 10:36
"AŞİRET DÜĞÜNÜNE GİDER GİBİ..."
Merve Dizdar'ın Cannes'daki elbisesi sosyal medyada tepkilere neden olmuştu... Bircan Bali'den olay yorum geldi.
Bu yıl 76'ıncısı düzenlenen Cannes Film Festivali'nde kırmızı halısında boy gösteren Merve Dizdar'ın kıyafet seçimi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yapılan olumsuz eleştiriler üzerine ünlü oyuncu, Instagram sayfasından bir açıklamada bulundu.
"Birazdan Cannes'da giydiğim kıyafetin videosunu koyacağım. O kadar güzeldi ki. Niye bunu söylüyorum? Çünkü yorumlarınızı okudum. O kadar çok 'İğrenç, rezil, rüküş, berbat bir seçim' gibi yorumlar gelmiş ki. Bayılırım rüküşlüğe. Aşırı üzülmüşsünüz, üzülmeyin. Ben çok mutluyum. Benim adıma bu kadar üzülmeyin. Ben iyiyim, keyfim yerinde."