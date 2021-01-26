Bugünkü
Takvim

Merve Dizdar'ın annesini görenler şaştı kaldı! Çok Güzel Hareketler yıldızıyla evli olan Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i meğer...

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen 34 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı dizisinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif. 34 yaşındaki oyuncu Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler, Masumlar Apartmanı, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan ve Alice Müzikali ile adından söz ettiren Merve Dizdar hakkında araştırma yapanlar eşinin Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Gürhan Altundaşar olduğunu görünce çok şaşırmıştı. Sık sık paylaşımlar yapan genç oyuncu ailesini paylaşmaktan geri durmuyor. Hakkındaki bilinmeyenler detaylarla gündeme gelen Merve Dizdar'ın annesini görenler anne-kızın benzerliklerine inanamadı. İşte başta Merve Dizdar olmak üzere ünlülerin anneleri.

26.01.2021 17:38 - Son Güncelleme: 26.01.2021 17:38
Merve Dizdar'ın annesini görenler şaştı kaldı! Çok Güzel Hareketler yıldızıyla evli olan Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i meğer...

Son dönemin en çok konuşulan ve hakkında araştırma yapılan isimlerinin başında geliyor 34 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar. Kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar'la mutlu bir evlilik yürüten Merve Dizdar'ın annesini göenler şaştı kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Dizdar'ın annesini görenler şaştı kaldı! Çok Güzel Hareketler yıldızıyla evli olan Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i meğer...

Merve Dizdar'ın annesiyle benzerliği gözlerden kaçmadı. İşte başta Merve Dizdar olmak üzere ünlülerin aileleri.

Merve Dizdar'ın annesini görenler şaştı kaldı! Çok Güzel Hareketler yıldızıyla evli olan Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i meğer...

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Merve Dizdar'ın annesini görenler şaştı kaldı! Çok Güzel Hareketler yıldızıyla evli olan Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i meğer...
Merve Dizdar'ın annesini görenler şaştı kaldı! Çok Güzel Hareketler yıldızıyla evli olan Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i meğer...