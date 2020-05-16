RAMAZAN İMSAKİYE
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Merve Boluğur'un takipçisine verdiği cevap olay yarattı! Üniversiteye hazırlanan Merve: Tablo gibiyim...

Geçtiğimiz günlerde üniversite sınavına hazırlandığını açıklayan 32 yaşındaki Merve Boluğur, karantinada bulunduğu için olsa gerek şu sıralar sosyal medya ile hayli haşır neşir. YKS'ye hazırlanan Merve Boluğur'un puzzle paylaşımı çok konuşulurken, Instagram hesabından takipçilerinin sorularını da yanıtladı. Kendisi hakkında pek çok özel soruya yanıt veren Merve Boluğur'un verdiği bir cevap ise olay yarattı.

16.05.2020 09:37 - Son Güncelleme: 16.05.2020 09:37
Merve Boluğur'un takipçisine verdiği cevap olay yarattı! Üniversiteye hazırlanan Merve: Tablo gibiyim...

Geçtiğimiz günlerde komedyen Şahan Gökbakar ile 'puzzle' polemiği yaşayan Merve Boluğur, merak edilenlerini anlattı. Boluğur, Instagram üzerinden hayranlarının sorularını yanıtladı.

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Merve Boluğur'un takipçisine verdiği cevap olay yarattı! Üniversiteye hazırlanan Merve: Tablo gibiyim...

"YKS ÇALIŞMALARI NASIL GİDİYOR" SORUSUNA İDDİALI CEVAP

Takipçilerinin "Aşk mı yoksa, sevgi mi?" sorusuna "Merhamet ve tutku" cevabını veren Boluğur, bir erkekte en çok dikkat ettiği şeyleri de "Aura, saç rengi, ses tonu" diyerek sıraladı.

Karantinayı üniversite sınavlarına hazırlanmak için ders çalışarak geçiren oyuncu, bir takipçisinin "YKS çalışmaları nasıl gidiyor?" sorusunu "Hepinizi elerim" şeklinde yanıtladı.

Merve Boluğur'un takipçisine verdiği cevap olay yarattı! Üniversiteye hazırlanan Merve: Tablo gibiyim...

"ERKEKTE EN ÖNEMLİ ŞEY MERHAMET VE TUTKU"
"Aşk mı yoksa, sevgi mi?" sorusunu "Merhamet ve tutku" şeklinde yanıtlayan oyuncu, bir erkekte en çok dikkat ettiği şeyleri "Aura, saç rengi, ses tonu" diyerek sıraladı.

Merve Boluğur'un takipçisine verdiği cevap olay yarattı! Üniversiteye hazırlanan Merve: Tablo gibiyim...

"SAKİN OL BEBEĞİM"
"Bir dilek hakkı verselerdi acı çeken, hasta olan herkesi iyileştirmek isterdim" diyen güzel oyuncu, "Geçmişe gidebilseydin kendine ne söylerdin?" sorusunu ise "Sakin ol bebeğim" şeklinde cevapladı.

Merve Boluğur'un takipçisine verdiği cevap olay yarattı! Üniversiteye hazırlanan Merve: Tablo gibiyim...

Merve Boluğur, başka bir hayranının, "Güçlü olmak nedir? Nasıl güçlü olunur?" sorusuna, "Sürü psikolojisiyle hareket etmeyip, güçlü bir irade sahibi olup duygularını yönetebilme becerisidir" şeklinde yanıtladı.

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