Merve Boluğur'un takipçisine verdiği cevap olay yarattı! Üniversiteye hazırlanan Merve: Tablo gibiyim...
Geçtiğimiz günlerde üniversite sınavına hazırlandığını açıklayan 32 yaşındaki Merve Boluğur, karantinada bulunduğu için olsa gerek şu sıralar sosyal medya ile hayli haşır neşir. YKS'ye hazırlanan Merve Boluğur'un puzzle paylaşımı çok konuşulurken, Instagram hesabından takipçilerinin sorularını da yanıtladı. Kendisi hakkında pek çok özel soruya yanıt veren Merve Boluğur'un verdiği bir cevap ise olay yarattı.
"YKS ÇALIŞMALARI NASIL GİDİYOR" SORUSUNA İDDİALI CEVAP
Takipçilerinin "Aşk mı yoksa, sevgi mi?" sorusuna "Merhamet ve tutku" cevabını veren Boluğur, bir erkekte en çok dikkat ettiği şeyleri de "Aura, saç rengi, ses tonu" diyerek sıraladı.
Karantinayı üniversite sınavlarına hazırlanmak için ders çalışarak geçiren oyuncu, bir takipçisinin "YKS çalışmaları nasıl gidiyor?" sorusunu "Hepinizi elerim" şeklinde yanıtladı.