Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş! Dizide koronavirüse yakalanan Hüsnü...
2006 yılından bu yana ekranlar olan Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan, akıllara bu karakter ile yerleşti desek abartmış olmayız. Arka Sokaklar'ın değişmeyen karakterlerinden biri olan Hüsnü Çoban'ın koronavirüse yakalanması sonrasından herkes Özgür Ozan hakkında araştırma yapıyor. Dizide Suat karakteri ile evli olan ama evlilikleri Suat'ın hayatını kaybetmesi ile evliliği son bulan Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki eşi bambaşka biri. İşte başta Özgür Ozan olmak üzere ünlülerin eşleri...
16.05.2020 10:09
- Son Güncelleme: 16.05.2020 10:09
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