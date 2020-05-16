RAMAZAN İMSAKİYE
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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş! Dizide koronavirüse yakalanan Hüsnü...

2006 yılından bu yana ekranlar olan Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan, akıllara bu karakter ile yerleşti desek abartmış olmayız. Arka Sokaklar'ın değişmeyen karakterlerinden biri olan Hüsnü Çoban'ın koronavirüse yakalanması sonrasından herkes Özgür Ozan hakkında araştırma yapıyor. Dizide Suat karakteri ile evli olan ama evlilikleri Suat'ın hayatını kaybetmesi ile evliliği son bulan Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki eşi bambaşka biri. İşte başta Özgür Ozan olmak üzere ünlülerin eşleri...

16.05.2020 10:09 - Son Güncelleme: 16.05.2020 10:09
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş! Dizide koronavirüse yakalanan Hüsnü...

Arka Sokaklar son bölümde Hüsnü Çoban, koronavirüs belirtilerinin hepsini göstermeye başlayınca ailesi telaşlandı. Ancak hastaneye gitmeyen Hüsnü'nün sağlık durumunun daha da kötüleşince Tekin, Mesut'u aradı ve yardım istedi.

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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş! Dizide koronavirüse yakalanan Hüsnü...

Mesut eve gelir ve Sağlık Bakanlığı görevlileriyle birlikte Hüsnü'yü hastaneye götürmeye ikna etti. Hüsnü'ye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş! Dizide koronavirüse yakalanan Hüsnü...

Bu olay sonrasında Özgür Ozan hakkında araştırma yapılmaya başlandı. En çok merak edilen ise eşi oldu. İşte başta Özgür Ozan'ın eşi olmak üzere ünlülerin eşleri.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş! Dizide koronavirüse yakalanan Hüsnü...

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş! Dizide koronavirüse yakalanan Hüsnü...

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

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