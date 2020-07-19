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Merve Boluğur'un göğüs dekolteli mayosu kumsalın en dikkat çeken detayı oldu! 'Aman Merve dikkat!'

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrılığının ardından gözler Merve Boluğur'a çevrildi. Çeşme tatiline devam eden oyuncu Merve Boluğur, mayosu ile adından söz ettirdi. Locada arkadaşlarının yanından kalkarak deniz kenarına inen Merve Boluğur, göğüs dekolteli mayosuyla kumsalın en dikkat çeken ismi oldu. Fit görünümü ile 2020 yaz ayının en çok konuşulan ünlü isimleri arasında yer alan Merve Boluğur'un yaşı merak konusu oldu. İşte Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'un göğüs dekolteli mayosu ile Çeşme sahilinde fırtınalar estirdiği o anlar...

19.07.2020 09:48 - Son Güncelleme: 19.07.2020 10:03
Merve Boluğur'un göğüs dekolteli mayosu kumsalın en dikkat çeken detayı oldu!

Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'un yüzü gülüyor. Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık haberi sonrası gözler oyuncu Merve Boluğur'a çevrildi. Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Boluğur, coronavirüs nedeni ile evde kaldığı dönemlerde sosyal medyada epey adından söz ettirmeyi başardı.

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Merve Boluğur'un göğüs dekolteli mayosu kumsalın en dikkat çeken detayı oldu!

Ekranda görünmemesine rağmen adı hiç eskimeyen Merve Boluğur, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Güzel oyuncu, normalleşme sürecinin ardından kendisini Çeşme'ye attı.

Merve Boluğur'un göğüs dekolteli mayosu kumsalın en dikkat çeken detayı oldu!

Kız arkadaşlarıyla güneşlenen Merve Boluğur'un, telefonunu elinden düşürmemesi dikkat çekti.Locada arkadaşlarının yanından kalkarak deniz kenarına inen Boluğur, göğüs dekolteli mayosuyla dikkatleri üzerine çekti. Kuma oturarak, kulaklıkla görüşme yapan Boluğur, daha sonra tekrar locaya dönerek güneşlenmeye devam etti.

Merve Boluğur'un göğüs dekolteli mayosu kumsalın en dikkat çeken detayı oldu! 'Aman Merve dikkat!'

Fit görünümü ile dikkat çeken Merve Boluğur'un yaşı merak konusu oldu. İşte Merve boluğur başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

Merve Boluğur'un göğüs dekolteli mayosu kumsalın en dikkat çeken detayı oldu!

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

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