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Merve Boluğur'un göğüs dekolteli mayosu kumsalın en dikkat çeken detayı oldu! 'Aman Merve dikkat!'

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrılığının ardından gözler Merve Boluğur'a çevrildi. Çeşme tatiline devam eden oyuncu Merve Boluğur, mayosu ile adından söz ettirdi. Locada arkadaşlarının yanından kalkarak deniz kenarına inen Merve Boluğur, göğüs dekolteli mayosuyla kumsalın en dikkat çeken ismi oldu. Fit görünümü ile 2020 yaz ayının en çok konuşulan ünlü isimleri arasında yer alan Merve Boluğur'un yaşı merak konusu oldu. İşte Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'un göğüs dekolteli mayosu ile Çeşme sahilinde fırtınalar estirdiği o anlar...

19.07.2020 09:48 - Son Güncelleme: 19.07.2020 10:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





