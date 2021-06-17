Merve Boluğur'la ilgili soruları geri çeviren Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin ile evleniyor mu? İşte merak edilen o açıklama
Hande Erçel aracının içinde kameralara takıldı. Kerem Bürsin'le ilişkisinin çok iyi gittiğini söyleyen Hande Erçel, eski aşkı Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'la ilgili soruları geri çevirdi. 30 yaşındaki Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin hakkında kendisine yöneltilen 'evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan aşkını ilan eden Hande Erçel, evlilik sorularına bakın nasıl yanıt verdi.
17.06.2021 15:27
- Son Güncelleme: 17.06.2021 15:30
Merve Boluğur'la ilgili soruları geri çeviren Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin ile evleniyor mu? Araç içinde telefonla konuşurken görüntülenen Hande Erçel, "Menajerime geldim, şimdi evime gidiyorum. Sabah setim var. Öyle bir sohbet etmeye geldim, uzun zamandır görmüyordum" dedi.
Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, magazin gündeminden düşmeyen ilişkisi hakkında, "Her şey yolunda, her şey çok güzel" ifadelerini kullandı.
tv100'ün haberine göre Erçel,"Şu anda Kerem Bey'le mi konuşuyorsunuz?" sorusu karşısında, gülümseyerek "Hayır" yanıtını verdi.
"TUHAF SORULAR"
Hande Erçel, 'mutfağını reklam karşısında yaptırdığı' iddiası, iş insanı Murat Akdoğan ve eski sevgilisi Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'la ilgili soru yöneltme isteğini, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Tuhaf sorular" diyerek geri çevirdi.
"KEYİFLİ BİR İLİŞKİMİZ VAR"
27 yaşındaki güzel, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine, "Şu an sadece işimizi yapıyoruz. Keyifli bir ilişkimiz var" demekle yetindi.