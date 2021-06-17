Merve Boluğur'la ilgili soruları geri çeviren Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin ile evleniyor mu? İşte merak edilen o açıklama

Hande Erçel aracının içinde kameralara takıldı. Kerem Bürsin'le ilişkisinin çok iyi gittiğini söyleyen Hande Erçel, eski aşkı Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'la ilgili soruları geri çevirdi. 30 yaşındaki Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin hakkında kendisine yöneltilen 'evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan aşkını ilan eden Hande Erçel, evlilik sorularına bakın nasıl yanıt verdi.

17.06.2021 15:27 - Son Güncelleme: 17.06.2021 15:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





