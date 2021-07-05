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Merve Boluğur'dan 'bir erkekte seni en çok ne etkiler?' sorusuna bomba yanıt! İşte Merve'nin hayalindeki erkek profili...

Instagram'ı aktif kullanan Merve Boluğur, takipçilerinin sorularına yanıt verdi. Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan ve öce YouTuber ardından da şarkıcılığa merak salan Merve Boluğur, kendisine yöneltilen 'bir erkekte seni en çok ne etkiler?' sorusuna verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü. Aşk hayatında aradığı mutluluğu yakalayamayan Boluğur bakın nasıl yanıt verdi.

05.07.2021 17:29 - Son Güncelleme: 05.07.2021 17:37
Merve Boluğur'dan 'bir erkekte seni en çok ne etkiler?' sorusuna bomba yanıt! İşte Merve'nin hayalindeki erkek profili...

Merve Boluğur'dan 'bir erkekte seni en çok ne etkiler?' sorusuna bomba yanıt! Ünlü oyuncu Merve Boluğur, son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmezken şimdi de yeni bir paylaşımıyla olay oldu. Sosyal medyada açıklama ve paylaşımlarıyla gündem olan Merve Boluğur, hayranlarıyla soru cevap yaptı.

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Merve Boluğur'dan 'bir erkekte seni en çok ne etkiler?' sorusuna bomba yanıt! İşte Merve'nin hayalindeki erkek profili...

Yeni projeler üzerine çalıştığı açıklayan ünlü oyuncu kendisine gelen "Bir erkekte seni en çok ne etkiler?" sorusuna da yanıt verdi. Merve Boluğur bu soruya şu yanıtı verdi: "Varlığını hissettiren düşünüldüğümü yaşıyım. Tatlı sürprizler yapan özetle eril, enerjisi yüksek kumral adam seviyorum."

Merve Boluğur'dan 'bir erkekte seni en çok ne etkiler?' sorusuna bomba yanıt! İşte Merve'nin hayalindeki erkek profili...

MERVE BOLUĞUR EGZOZU BOZUK KAMYON GİBİ!

Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra ekranlara da ara veren Merve Boluğur, son dönemde Instagram paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Merve Boluğur'dan 'bir erkekte seni en çok ne etkiler?' sorusuna bomba yanıt! İşte Merve'nin hayalindeki erkek profili...

Geçtiğimiz aylarda yine takipçilerinin sorularını yanıtlayan Boluğur, ilişki yanıtı ile dikkat çekmişti.

Merve Boluğur'dan 'bir erkekte seni en çok ne etkiler?' sorusuna bomba yanıt! İşte Merve'nin hayalindeki erkek profili...

Merve Boluğur, "İlişkide sürekli sorun çıkarıyorum ve istemsiz her şeye alınıyorum. Bunu nasıl aşabilirim?" sorusuna dikkat çeken çeken bir karşılık verdi.