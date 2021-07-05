Merve Boluğur'dan 'bir erkekte seni en çok ne etkiler?' sorusuna bomba yanıt! İşte Merve'nin hayalindeki erkek profili...
Instagram'ı aktif kullanan Merve Boluğur, takipçilerinin sorularına yanıt verdi. Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan ve öce YouTuber ardından da şarkıcılığa merak salan Merve Boluğur, kendisine yöneltilen 'bir erkekte seni en çok ne etkiler?' sorusuna verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü. Aşk hayatında aradığı mutluluğu yakalayamayan Boluğur bakın nasıl yanıt verdi.
05.07.2021 17:29
- Son Güncelleme: 05.07.2021 17:37
Merve Boluğur'dan 'bir erkekte seni en çok ne etkiler?' sorusuna bomba yanıt! Ünlü oyuncu Merve Boluğur, son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmezken şimdi de yeni bir paylaşımıyla olay oldu. Sosyal medyada açıklama ve paylaşımlarıyla gündem olan Merve Boluğur, hayranlarıyla soru cevap yaptı.