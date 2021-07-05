Merve Boluğur'dan 'bir erkekte seni en çok ne etkiler?' sorusuna bomba yanıt! İşte Merve'nin hayalindeki erkek profili...

Merve Boluğur'dan 'bir erkekte seni en çok ne etkiler?' sorusuna bomba yanıt! Ünlü oyuncu Merve Boluğur, son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmezken şimdi de yeni bir paylaşımıyla olay oldu. Sosyal medyada açıklama ve paylaşımlarıyla gündem olan Merve Boluğur, hayranlarıyla soru cevap yaptı.