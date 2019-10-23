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Merve Boluğur'a müstehcen görüntü şantajı! Boluğur delilleri unutunca...

Merve Boluğur'a şantaj mesajları gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz Mayıs ayında tanımadığı bir numaradan tehdit mesajı alan Merve Boluğur'un şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mesajı gönderen kişi, elinde ünlü oyuncuya ait birçok fotoğraf ve müstehcen görüntü olduğunu iddia etti. Ünlü oyuncu Merve Boluğur, "Müstehcen fotoğraflarını sosyal medyaya yayarım" şeklinde aldığı tehdit mesajını delil olarak sunamadı.

23.10.2019 10:34 - Son Güncelleme: 23.10.2019 10:58
Merve Boluğur'a müstehcen görüntü şantajı! Boluğur delilleri unutunca...

Merve Boluğur'a geçtiğimiz Mayıs ayında bir mesaj geldi. Mesajı atan "Fotoğraflarını sosyal medyada yayarım" deyip ünlü oyuncuyu tehdit ederek ondan para istedi.

Merve Boluğur'a müstehcen görüntü şantajı! Boluğur delilleri unutunca...

Mesajın gönderildiği numaranın, yurt dışına kayıtlı olduğu belirlendi. Boluğur, kendisinden şantajla para talep eden kişinin kimliğinin tespiti için İstanbul Adliyesi'ne başvurdu.

Merve Boluğur'a müstehcen görüntü şantajı! Boluğur delilleri unutunca...

Savcılığa ifade veren oyuncu, şantaj olayını anlattı. Boluğur'un şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merve Boluğur'a müstehcen görüntü şantajı! Boluğur delilleri unutunca...

Yürütülen soruşturmada dosyaya delil sunması için çağırılan Boluğur, kendisine gönderilen mesajları delil olarak sunmadı. Dosya, takipsizlik kararıyla sonuçlandı.

Merve Boluğur'a müstehcen görüntü şantajı! Boluğur delilleri unutunca...
Merve Boluğur'a müstehcen görüntü şantajı! Boluğur delilleri unutunca...
Merve Boluğur'a müstehcen görüntü şantajı! Boluğur delilleri unutunca...
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