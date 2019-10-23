Merve Boluğur'a müstehcen görüntü şantajı! Boluğur delilleri unutunca...

Merve Boluğur'a şantaj mesajları gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz Mayıs ayında tanımadığı bir numaradan tehdit mesajı alan Merve Boluğur'un şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mesajı gönderen kişi, elinde ünlü oyuncuya ait birçok fotoğraf ve müstehcen görüntü olduğunu iddia etti. Ünlü oyuncu Merve Boluğur, "Müstehcen fotoğraflarını sosyal medyaya yayarım" şeklinde aldığı tehdit mesajını delil olarak sunamadı.

23.10.2019 10:34 - Son Güncelleme: 23.10.2019 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





