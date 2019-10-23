Aşk-ı Memnu'da Bülent karakterini canlandırmıştı! Batuhan Karacakaya'yı şimdi görenler şaşıp kaldı...

Bir döneme damgasını vuran dizilerden biriydi Aşk-ı Memnu... Oyuncularının şöhretine şöhret katmıştı. Onlardan biri de Batuhan Karacakaya'ydı. O dönemin çocuk yıldızı Batuhan Karacakaya, şimdilerde koskoca bir delikanlı oldu, hemde görenlerin tanıyamayacağı derecede. Son olarak 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Batuhan Karacakaya'nın değişimine inanamayacaksınız.

23.10.2019 11:07 - Son Güncelleme: 23.10.2019 11:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





