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Aşk-ı Memnu'da Bülent karakterini canlandırmıştı! Batuhan Karacakaya'yı şimdi görenler şaşıp kaldı...

Bir döneme damgasını vuran dizilerden biriydi Aşk-ı Memnu... Oyuncularının şöhretine şöhret katmıştı. Onlardan biri de Batuhan Karacakaya'ydı. O dönemin çocuk yıldızı Batuhan Karacakaya, şimdilerde koskoca bir delikanlı oldu, hemde görenlerin tanıyamayacağı derecede. Son olarak 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Batuhan Karacakaya'nın değişimine inanamayacaksınız.

23.10.2019 11:07 - Son Güncelleme: 23.10.2019 11:17
Aşk-ı Memnu'da Bülent karakterini canlandırmıştı! Batuhan Karacakaya'yı şimdi görenler şaşıp kaldı...

Bir dönem Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle bir dönem adından söz ettiren çocuk oyunculardan biri olan Batuhan Karacakaya'nın son hali şaşırttı. Kaşla göz arasında Diriliş Ertuğrul'da da rol alan Batuhan Karacakaya'nın son haline bakın.

Aşk-ı Memnu'da Bülent karakterini canlandırmıştı! Batuhan Karacakaya'yı şimdi görenler şaşıp kaldı...

Hülya Avşar

Aşk-ı Memnu'da Bülent karakterini canlandırmıştı! Batuhan Karacakaya'yı şimdi görenler şaşıp kaldı...

Aydan Burhan

Aşk-ı Memnu'da Bülent karakterini canlandırmıştı! Batuhan Karacakaya'yı şimdi görenler şaşıp kaldı...

Ömer Dönmez

Aşk-ı Memnu'da Bülent karakterini canlandırmıştı! Batuhan Karacakaya'yı şimdi görenler şaşıp kaldı...

Ergun Köknar

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