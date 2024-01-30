Merve Boluğur ve eski eşi DJ Mert Aydın barıştı! "Severek evlendik severek ayrıldık" diyerek 53 sonra boşanmışlardı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur önceki akşam kim olduğu bilinmeyen bir erkekle samimi bir şekilde görüntülenmiş, hızını alamamış bir de burnuna öpücük kondurmuştu. Boluğur sonrasında kendini "Arkadaşım o benim, samimiyetimiz normal bence" diyerek savunmuştu. Olayların kadını Boluğur'un, sadece 53 gün evli kaldığı eski eşi DJ Mert Aydın'la barıştığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları.