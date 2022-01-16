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Merve Boluğur kalçasını büyültmek isterken yamulttu da yamulttu gelen yoruma verdiği yanıt tam bir bomba! Bakın kendisiyle nasıl dalga geçti

Merve Boluğur kalçasını büyültmek isterken yamulttu da yamulttu, sosyal medyada gelen yoruma verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü. Magazin gündeminde sık sık yer alan oyuncu Merve Boluğur, bu defa photoshopla kalçasını büyütmeye çalışırken, vitrini yamultmasıyla adından söz ettirdi. Takipçilerinden gelen yorumlara kayıtsız kalamayan Boluğur, verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti. Kendisi ile dalga geçen Merve Boluğur bakın ne yanıt verdi.

16.01.2022 11:32 - Son Güncelleme: 16.01.2022 11:38
Merve Boluğur kalçasını büyültmek isterken yamulttu da yamulttu gelen yoruma verdiği yanıt tam bir bomba! Bakın kendisiyle nasıl dalga geçti

Merve Boluğur kalçasını büyültmek isterken yamulttu da yamulttu, gelen yoruma verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Boluğur kalçasını büyültmek isterken yamulttu da yamulttu gelen yoruma verdiği yanıt tam bir bomba! Bakın kendisiyle nasıl dalga geçti

Aradığı aşkı Erkan Şen'de bulan Merve Boluğur Instagram pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Merve Boluğur kalçasını büyültmek isterken yamulttu da yamulttu gelen yoruma verdiği yanıt tam bir bomba! Bakın kendisiyle nasıl dalga geçti

Sosyal medyayı aktif kullanan Boluğur, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Photoshopla kalçasını büyütmek isteyen Boluğur, arkasındaki vitrini yamulttu. Takipçilerinin gözünden kaçmayan detaya yorum yağdı.

Merve Boluğur kalçasını büyültmek isterken yamulttu da yamulttu gelen yoruma verdiği yanıt tam bir bomba! Bakın kendisiyle nasıl dalga geçti

ÖZGÜVEN TAVAN!
Kendisine gelen "Ne yapıyorsun kız sen?" yorumuna cevap veren Merve Boluğur, "Güzelliğimden etraf yamuluyor" diyerek özgüvenini gözler önüne serdi.

Merve Boluğur kalçasını büyültmek isterken yamulttu da yamulttu gelen yoruma verdiği yanıt tam bir bomba! Bakın kendisiyle nasıl dalga geçti

KALÇASINI BÜYÜTMEK İSTERKEN ETRAF YAMULDU

İşte başta Merve Boluğur olmak üzere sizler için derlediğimiz 'photoshop kurbanı' ünlüler...

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