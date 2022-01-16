Merve Boluğur kalçasını büyültmek isterken yamulttu da yamulttu gelen yoruma verdiği yanıt tam bir bomba! Bakın kendisiyle nasıl dalga geçti
Merve Boluğur kalçasını büyültmek isterken yamulttu da yamulttu, sosyal medyada gelen yoruma verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü. Magazin gündeminde sık sık yer alan oyuncu Merve Boluğur, bu defa photoshopla kalçasını büyütmeye çalışırken, vitrini yamultmasıyla adından söz ettirdi. Takipçilerinden gelen yorumlara kayıtsız kalamayan Boluğur, verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti. Kendisi ile dalga geçen Merve Boluğur bakın ne yanıt verdi.
16.01.2022 11:32
- Son Güncelleme: 16.01.2022 11:38
Merve Boluğur kalçasını büyültmek isterken yamulttu da yamulttu, gelen yoruma verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü.
ÖZGÜVEN TAVAN!
Kendisine gelen "Ne yapıyorsun kız sen?" yorumuna cevap veren Merve Boluğur, "Güzelliğimden etraf yamuluyor" diyerek özgüvenini gözler önüne serdi.