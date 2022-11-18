Merve Boluğur ile Mert Aydın neden boşanıyor? 'Senin gibi hatunu elinden kaçıran adama ne denir?' sorusuna olay yanıt: "Noksanım ama..."
Merve Boluğur ile Mert Aydın neden boşanıyor? 'Senin gibi hatunu elinden kaçıran adama ne denir?' sorusuna Boluğur'dan gelen yanıt gündeme bomba gibi düştü. 'Kocam da kocam, ille de kocam' derken Merve Boluğur'un Mert Aydın'la evliliği tam 1.5 ay sürdü. 4 aydır aşk yaşayan Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın boşanma davası bugün görülecek. Takipçileri ile soru-cevap etkinliği yapan Merve Boluğur kendisine yöneltilen 'Senin gibi hatunu elinden kaçıran adama ne denir?' sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekerken, Mert Aydın'ın Instagram'dan hiçbir fotoğrafı kaldırmaması da gözlerden kaçmadı.
18.11.2022 09:36 - Son Güncelleme: 18.11.2022 09:41
"NOKSANIM AMA..."
Merve Boluğur ile Mert Aydın neden boşanıyor? 'Senin gibi hatunu elinden kaçıran adama ne denir?' sorusuna olay yanıt!