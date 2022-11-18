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Haberler Magazin Merve Boluğur ile Mert Aydın neden boşanıyor? 'Senin gibi hatunu elinden kaçıran adama ne denir?' sorusuna olay yanıt: "Noksanım ama..."

Merve Boluğur ile Mert Aydın neden boşanıyor? 'Senin gibi hatunu elinden kaçıran adama ne denir?' sorusuna olay yanıt: "Noksanım ama..."

Merve Boluğur ile Mert Aydın neden boşanıyor? 'Senin gibi hatunu elinden kaçıran adama ne denir?' sorusuna Boluğur'dan gelen yanıt gündeme bomba gibi düştü. 'Kocam da kocam, ille de kocam' derken Merve Boluğur'un Mert Aydın'la evliliği tam 1.5 ay sürdü. 4 aydır aşk yaşayan Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın boşanma davası bugün görülecek. Takipçileri ile soru-cevap etkinliği yapan Merve Boluğur kendisine yöneltilen 'Senin gibi hatunu elinden kaçıran adama ne denir?' sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekerken, Mert Aydın'ın Instagram'dan hiçbir fotoğrafı kaldırmaması da gözlerden kaçmadı.

18.11.2022 09:36 - Son Güncelleme: 18.11.2022 09:41
Merve Boluğur ile Mert Aydın neden boşanıyor? ’Senin gibi hatunu elinden kaçıran adama ne denir?’ sorusuna olay yanıt: Noksanım ama...

"NOKSANIM AMA..."

Merve Boluğur ile Mert Aydın neden boşanıyor? 'Senin gibi hatunu elinden kaçıran adama ne denir?' sorusuna olay yanıt!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Boluğur ile Mert Aydın neden boşanıyor? ’Senin gibi hatunu elinden kaçıran adama ne denir?’ sorusuna olay yanıt: Noksanım ama...

Sosyal medyada hayranlarının sorularını yanıtlayan Boluğur, "Senin gibi hatunu elinden kaçıran adama ne denir?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Benim de noksanlıklarım var ama delikanlıyımdır."

Merve Boluğur ile Mert Aydın neden boşanıyor? ’Senin gibi hatunu elinden kaçıran adama ne denir?’ sorusuna olay yanıt: Noksanım ama...

BOŞANMA DAVASI BUGÜN!

Fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı alan ünlü çiftin davası bugün görülecek.

Merve Boluğur ile Mert Aydın neden boşanıyor? ’Senin gibi hatunu elinden kaçıran adama ne denir?’ sorusuna olay yanıt: Noksanım ama...

"İyi ki de kocam ille de kocam" derken Merve Boluğur ile 2 Ekim'de evlendiği aranjör Mert Aydın'dan fikir ayrılıkları yaşadıkları gerekçesiyle ayrılık haberi geldi.

Merve Boluğur ile Mert Aydın neden boşanıyor? ’Senin gibi hatunu elinden kaçıran adama ne denir?’ sorusuna olay yanıt: Noksanım ama...

HIZLI BAŞLAYAN AŞK AYNI HIZLA BİTTİ

Tarihler 31 Temmuz 2022 'yi gösterdiğinde Boluğur- Aydın çifti ilk kez Bodrum'daki aşk tatilinde görüntülendi.

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