Acun Ilıcalı kızıyla fotoğrafını 'Melisa konforu' notuyla paylaştı sosyal medya yıkıldı: "Denizin içinde bile..."
Acun Ilıcalı kızıyla fotoğrafını 'Melisa konforu' notuyla paylaştı sosyal medya yıkıldı. Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa adında 4 kız evlada ve bir de kız toruna sahip olan Acun Ilıcalı, Instagram'dan 9 yaşındaki kızı Melisa ile fotoğrafını paylaştı, Baba kızın denizdeki haline sosyal medyada yorum yağarken Acun Ilıcalı'nın siyah tişörtü gündem oldu. Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde kızı Melisa'nın doğum gününde paylaştığı, "Canım kızım öyle tatlısın ki… Bugün bir yaş daha büyüdün. Allah sana hep güzel yaşlar nasip etsin büyü ama hep babanın küçük prensesi ol" notlu fotoğrafla dikkat çekmişti. Fotoğraf kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken Acun'un torunu Begüm'ü görenler, "Maşallah çok tatlı" , "Annesi gibi gülen göz" , "Banu'nun kızına bakın kendi gibi tam bir Şirine" yorumları yapmıştı.
18.11.2022 09:13 - Son Güncelleme: 18.11.2022 09:20
"DENİZİN İÇİNDE BİLE..."
Acun Ilıcalı kızıyla fotoğrafını 'Melisa konforu' notuyla paylaştı sosyal medya yıkıldı, "Denizin içinde bile siyah tişörtle" yorumları yapıldı.
Acun Ilıcalı üç kez nikah masasına oturdu. Üçüncü ve son evliliği Melisa'nın da annesi olan Şeyma Subaşı oldu.