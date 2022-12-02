Merve Boluğur dekoltenin dibine vurdu olay frikik sosyal medyanın dilinde: "Doktor kendi haline bırakın demiş"
Merve Boluğur dekoltenin dibine vurdu olay frikik sosyal medyanın dilinde. Mert Aydın'la evliliği 53 gün süren Merve Boluğur boşanmanın ardından paylaşımlarıyla sosyal medya gündeminden inmiyor. Son olarak üç siyah elbise giyen ve tek tek pozlar veren Merve Boluğur'un göğüs dekolteli pozunu görenler, "Doktor kendi haline bırakın demiş" yorumları yaptı.
02.12.2022 17:10 - Son Güncelleme: 02.12.2022 17:15
"DOKTOR KENDİ HALİNE BIRAKIN DEMİŞ"
Merve Boluğur dekoltenin dibine vurdu, olay frikik sosyal medyanın dilinde...
Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Merve Boluğur'un bu hallerine, "Doktor kendi haline bırakın demiş" yorumları yapıldı.