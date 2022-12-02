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Merve Boluğur dekoltenin dibine vurdu olay frikik sosyal medyanın dilinde: "Doktor kendi haline bırakın demiş"

Merve Boluğur dekoltenin dibine vurdu olay frikik sosyal medyanın dilinde. Mert Aydın'la evliliği 53 gün süren Merve Boluğur boşanmanın ardından paylaşımlarıyla sosyal medya gündeminden inmiyor. Son olarak üç siyah elbise giyen ve tek tek pozlar veren Merve Boluğur'un göğüs dekolteli pozunu görenler, "Doktor kendi haline bırakın demiş" yorumları yaptı.

02.12.2022 17:10 - Son Güncelleme: 02.12.2022 17:15
Merve Boluğur dekoltenin dibine vurdu olay frikik sosyal medyanın dilinde: Doktor kendi haline bırakın demiş

"DOKTOR KENDİ HALİNE BIRAKIN DEMİŞ"

Merve Boluğur dekoltenin dibine vurdu, olay frikik sosyal medyanın dilinde...

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Merve Boluğur dekoltenin dibine vurdu olay frikik sosyal medyanın dilinde: Doktor kendi haline bırakın demiş

"İyi ki de kocam ille de kocam" derken Merve Boluğur ile 2 Ekim'de evlendiği aranjör Mert Aydın'dan fikir ayrılıkları yaşadıkları gerekçesiyle ayrılık haberi geldi.

Merve Boluğur dekoltenin dibine vurdu olay frikik sosyal medyanın dilinde: Doktor kendi haline bırakın demiş

İkinci kez boşanan Merve Boluğur Instagram paylaşımlarına hız verdi.

Merve Boluğur dekoltenin dibine vurdu olay frikik sosyal medyanın dilinde: Doktor kendi haline bırakın demiş

Peş peşe 3 elbise deneyen Merve Boluğur'un göğüs dekoltesi olay oldu.

Merve Boluğur dekoltenin dibine vurdu olay frikik sosyal medyanın dilinde: Doktor kendi haline bırakın demiş

Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Merve Boluğur'un bu hallerine, "Doktor kendi haline bırakın demiş" yorumları yapıldı.

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