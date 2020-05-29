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Merve Boluğur 'çiçek' konusuna açıklık getirdi! 'Daha o kadar sıyırmadım'

Merve Boluğur, Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Uzun bir süredir ev karantinasında olan Merve Boluğur, 'kendisine çiçek gönderdi' yönündeki iddialara 'Daha o kadar sıyırmadım' şeklinde yanıt verdi. Canlı yayına makyajsız hali ile katılan güzel oyuncunun doğal hali dikkat çekti. Merve Boluğur'un, Murat Dalkılıç ile 2 yıl süren evliliğini 2017 yılında sonlandırdıktan sonra yaşadığı travmayı atlatmak için destek aldığı ortaya çıkmıştı. Merve Boluğur'un eski eşi Murat Dalkılıç ise Hande Erçel ile nikah masasına oturmak için gün sayıyor...

29.05.2020 15:12 - Son Güncelleme: 29.05.2020 15:24
Merve Boluğur 'çiçek' konusuna açıklık getirdi! 'Daha o kadar sıyırmadım'

32 yaşındaki Merve Boluğur, 'kendisine çiçek gönderdiği' iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Boluğur, konuyla ilgili "Çiçekleri kendim göndermiyorum. Öyle bir şey okudum. Hiç alakası yok. Daha o kadar sıyırmadım. Kendime niye çiçek göndereyim? Kendime çiçek 'alırım', o ayrı" şeklinde konuştu

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Merve Boluğur 'çiçek' konusuna açıklık getirdi! 'Daha o kadar sıyırmadım'

Makyajsız hali ile kamera karşısına geçen Merve Boluğur'un doğal hali takipçileri tarafından çok beğenildi.

Merve Boluğur 'çiçek' konusuna açıklık getirdi! 'Daha o kadar sıyırmadım'

Murat Dalkılıç ile 2 yıl süren evliliğini 2017 yılında sonlandıran Boluğur'un travmasını atlatmak için destek aldığı ortaya çıkmıştı.

Merve Boluğur 'çiçek' konusuna açıklık getirdi! 'Daha o kadar sıyırmadım'

Merve Boluğur'un eski eşi Murat Dalkılıç ile Hande Erçel yaklaşık 3 senedir aşk yaşıyor. Bir dargın bir dargın barışık ilişkilerini düzene oturtan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç evlenme kararı aldı. Evlilik soruları karşısında sessiz kalan Erçel, ikna oldu ancak görkemli bir tören istemiyor. İşte detaylar...

Merve Boluğur 'çiçek' konusuna açıklık getirdi! 'Daha o kadar sıyırmadım'

Daha önce Merve Boluğur'la evliliği yürümeyen 36 yaşındaki popçu, güzel oyuncuyla nikah masasına oturmak için gün sayıyor. İddiaya göre ikili, Temmuz'un ikinci haftasında mutluluğa "evet" diyecek.

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