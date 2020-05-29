Merve Boluğur 'çiçek' konusuna açıklık getirdi! 'Daha o kadar sıyırmadım'

Merve Boluğur, Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Uzun bir süredir ev karantinasında olan Merve Boluğur, 'kendisine çiçek gönderdi' yönündeki iddialara 'Daha o kadar sıyırmadım' şeklinde yanıt verdi. Canlı yayına makyajsız hali ile katılan güzel oyuncunun doğal hali dikkat çekti. Merve Boluğur'un, Murat Dalkılıç ile 2 yıl süren evliliğini 2017 yılında sonlandırdıktan sonra yaşadığı travmayı atlatmak için destek aldığı ortaya çıkmıştı. Merve Boluğur'un eski eşi Murat Dalkılıç ise Hande Erçel ile nikah masasına oturmak için gün sayıyor...