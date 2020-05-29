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Yüsra Geyik Instagram paylaşımıyla şaşırttı! Arka Sokaklar'ın Zeliş'i o zamanlar daha 18'di...

Arka Sokaklar'ın güzel oyuncusu Yüsra Geyik, Instagram paylaşımları ile gündemden düşmüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan sempatik oyuncu Yüsra Geyik, yıllar öncesine ait fotoğrafı sosyal medya hesabından, "O zamanlar (18) bu yaşıma gelene kadar çoktan kendimi keşfetmiş olacağıma inanıyordum. Ama -şunu- keşfettim, en uzun yol insanın kendisiymiş ve en zor ve en çıkmaz..." notuyla paylaştı. Geyik'in 18 yaşındaki halleri herkesi şaşırttı. Küçük yaşlarda tiyatro eğitimi alan genç oyuncu Yüsra Geyik, 14 yaşındayken oyunculuk ajansına kaydoldu. 14 senedir de Arka Sokaklar dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, diziye başladığında ise 16 yaşındaydı.

29.05.2020 15:38 - Son Güncelleme: 29.05.2020 15:42
Yüsra Geyik Instagram paylaşımıyla şaşırttı! Arka Sokaklar'ın Zeliş'i o zamanlar daha 18'di...

2003-2006 yılları arasında Yabancı Damat dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, asıl tanınırlığını Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. Genç oyuncu, Hüsnü Çoban karakterinin kızı Zeliha (Zeliş) Çoban'ı oynuyor.

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Yüsra Geyik Instagram paylaşımıyla şaşırttı! Arka Sokaklar'ın Zeliş'i o zamanlar daha 18'di...

Instagram'dan sık sık paylaşımda bulunan genç oyuncu, 18 yaşındaki hallerini paylaştı. Yüsra Geyik'in paylaşımına şaşıranlar olan kadar o zamanlarını hatırladığını belirten takipçileri de oldu. İşte Yüsra Geyik ve ünlülerin şaşırtan değişimleri...

Yüsra Geyik Instagram paylaşımıyla şaşırttı! Arka Sokaklar'ın Zeliş'i o zamanlar daha 18'di...

Aslışah Alkoçlar

Yüsra Geyik Instagram paylaşımıyla şaşırttı! Arka Sokaklar'ın Zeliş'i o zamanlar daha 18'di...
Yüsra Geyik Instagram paylaşımıyla şaşırttı! Arka Sokaklar'ın Zeliş'i o zamanlar daha 18'di...

Aslışah Alkoçlar

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