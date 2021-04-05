Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ilk kez itiraf etti! Aşık olunca…

Kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile mutlu bir birliktelik sürdüren Afra Saraçoğlu, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Uzun bir aradan sonra 'Yeşilçam' dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili yaptığı itiraflarla magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. İşte yeni projesinden aşk hayatına kadar birçok konuda konuşan Afra Saraçoğlu'nun röportajından dikkat çeken satır başları…

05.04.2021 10:14 - Son Güncelleme: 05.04.2021 10:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





