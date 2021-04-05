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Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ilk kez itiraf etti! Aşık olunca…

Kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile mutlu bir birliktelik sürdüren Afra Saraçoğlu, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Uzun bir aradan sonra 'Yeşilçam' dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili yaptığı itiraflarla magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. İşte yeni projesinden aşk hayatına kadar birçok konuda konuşan Afra Saraçoğlu'nun röportajından dikkat çeken satır başları…

05.04.2021 10:14 - Son Güncelleme: 05.04.2021 10:14
Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ilk kez itiraf etti! Aşık olunca…

Bir derginin yeni sayısı için röportaj veren Afra Saraçoğlu'ndan itiraflar peş peşe geldi. İşte Afra Saraçoğlu'nun o açıklamaları…

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Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ilk kez itiraf etti! Aşık olunca…

"Aktif bir şekilde dans ediyorum. Dansa fena sardım. Bir de snowboard yapmaya başladım. Ama pandemi olduğu için bu kış snowboard yapmaya gidemedim"

Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ilk kez itiraf etti! Aşık olunca…

"Ben işimi büyük bir özveriyle yapıyorum. Yaptıkça olgunlaşıyorum, sindiriyorum, kabulleniyorum. Farkındalığım artıyor"

Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ilk kez itiraf etti! Aşık olunca…

"Yeni projemizde Çağan Irmak ile çalışma fırsatı bulmak özellikle bu genç yaşımda büyük bir şans"

Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ilk kez itiraf etti! Aşık olunca…

"Her çalıştığım usta oyuncudan bir şeyler öğrenmeye çalışırım, hep gözlemlerim"