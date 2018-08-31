Prenses Diananın ölümünün perde arkası! İngiliz ajandan kan donduran itiraf

Tüm Dünyanın hayranlık duyduğu Diana Francess Spancer, Fransa'da gerçekleşen korkunç bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Prenses Diana'nın ölümünün kaza mı yoksa suikast mi olduğu sorusunun cevabı ise hala tartışılıyor. Ancak Emekli İngiliz ajanı Hopkins (80) bir hafta ömrünün kaldığını öğrenince korkunç bir itirafta bulundu: Diana tek kadın kurbanımdı. Kraliyet Ailesi'nden sadece O'na suikast yaptım. Ölmeyi hak etmedi.. açıklamasında bulundu. İşte Prenses Diana'nın ölümünün perde arkası...