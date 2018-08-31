Yol Durumu

Prenses Diana'nın ölümünün perde arkası! İngiliz ajandan kan donduran itiraf

Prenses Diana Francess Spancer, Fransa'da gerçekleşen korkunç bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Prenses Diana'nın ölümünün kaza mı yoksa suikast mi olduğu ise hala tartışılıyor. Ancak Emekli İngiliz Ajan Hopkins (80) bir hafta ömrünün kaldığını öğrenince kan donduran bir itirafta bulundu. Emekli İngiliz Ajan Hopkins: ''Diana tek kadın kurbanımdı. Kraliyet Ailesi'nden sadece O'na suikast yaptım. Ölmeyi hak etmedi...''açıklamasında bulundu. İşte Prenses Diana'nın ölümünün perde arkası...

31 Ağustos 2018 Cuma, 17:34:28 Güncelleme: 17:36:01
  • 1
  • 54
Prenses Diananın ölümünün perde arkası! İngiliz ajandan kan donduran itiraf

Tüm Dünyanın hayranlık duyduğu Diana Francess Spancer, Fransa'da gerçekleşen korkunç bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Prenses Diana'nın ölümünün kaza mı yoksa suikast mi olduğu sorusunun cevabı ise hala tartışılıyor. Ancak Emekli İngiliz ajanı Hopkins (80) bir hafta ömrünün kaldığını öğrenince korkunç bir itirafta bulundu: Diana tek kadın kurbanımdı. Kraliyet Ailesi'nden sadece O'na suikast yaptım. Ölmeyi hak etmedi.. açıklamasında bulundu. İşte Prenses Diana'nın ölümünün perde arkası...

  • 2
  • 54
Prenses Diananın ölümünün perde arkası! İngiliz ajandan kan donduran itiraf
Tüm dünyanın hayranlık duyduğu Galler Prensesi Lady Diana, Fransa'da gerçekleşen korkunç bir trafik kazası sonucu hayata gözlerini yummuş, sevenlerini göz yaşına boğmuştu.
  • 3
  • 54
Prenses Diananın ölümünün perde arkası! İngiliz ajandan kan donduran itiraf

Lady Diana hem Birleşik Krallık hem de tüm dünya için hafızalara kazınmış bir isim. Prenses Diana, ölüm yılı 31 Ağustos 1997'den bu yana hala çok konuşulan bir insan.

  • 4
  • 54
Prenses Diananın ölümünün perde arkası! İngiliz ajandan kan donduran itiraf

Ölümünün ardındansa cevaplanmamış pek çok soru bırakmıştı. Geçirdiği trafik kazası, Dodi Al Fayed ile ilişki dedikoduları ve daha fazlası...

  • 5
  • 54
Prenses Diananın ölümünün perde arkası! İngiliz ajandan kan donduran itiraf

Bu sorulardan en önemlisi ise şuydu:

Lady Diana'nın ölümü bir kaza mı, yoksa cinayet miydi?

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
5 sn kaldı Sinem Kobalın paylaşımı sosyal medyada beğeni rekoru kırıyor!
Sinem Kobal'ın paylaşımı sosyal medyada beğeni rekoru kırıyor!