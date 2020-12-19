Haberler Galeri Magazin Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı güzeli Dicle bu gerçekle herkesi şaşırttı! Kimse tahmin etmiyordu ama Ahsen Eroğlu meğer...

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı güzeli Dicle bu gerçekle herkesi şaşırttı! Kimse tahmin etmiyordu ama Ahsen Eroğlu meğer...

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri 26 yaşındaki genç oyuncu Ahsen Eroğlu... Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu, performansı ile hayranlarını kendine hayran bırakıyor. Dizi ile hayran sayısını bir hayli artıran başarılı oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Milyonların oyuncuyla ilgili öğrenmek istediği bir bilgi daha ortaya çıktı. Ahsen Eroğlu'nun memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

19.12.2020 16:38 - Son Güncelleme: 19.12.2020 16:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





