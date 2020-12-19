Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Magazin Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı güzeli Dicle bu gerçekle herkesi şaşırttı! Kimse tahmin etmiyordu ama Ahsen Eroğlu meğer...

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı güzeli Dicle bu gerçekle herkesi şaşırttı! Kimse tahmin etmiyordu ama Ahsen Eroğlu meğer...

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri 26 yaşındaki genç oyuncu Ahsen Eroğlu... Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu, performansı ile hayranlarını kendine hayran bırakıyor. Dizi ile hayran sayısını bir hayli artıran başarılı oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Milyonların oyuncuyla ilgili öğrenmek istediği bir bilgi daha ortaya çıktı. Ahsen Eroğlu'nun memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

19.12.2020 16:38 - Son Güncelleme: 19.12.2020 16:38
Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı güzeli Dicle bu gerçekle herkesi şaşırttı! Kimse tahmin etmiyordu ama Ahsen Eroğlu meğer...

Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu'nun hakkında bilinmeyenler merak konusu oldu. Eroğlu'nun boyu ise en çok merak edilenler arasında.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı güzeli Dicle bu gerçekle herkesi şaşırttı! Kimse tahmin etmiyordu ama Ahsen Eroğlu meğer...

İşte başta Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu olmak üzere ünlülerin memleketleri...

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı güzeli Dicle bu gerçekle herkesi şaşırttı! Kimse tahmin etmiyordu ama Ahsen Eroğlu meğer...

Burak Özçivit – Gaziantep

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı güzeli Dicle bu gerçekle herkesi şaşırttı! Kimse tahmin etmiyordu ama Ahsen Eroğlu meğer...

Hilal Altınbilek – İzmir

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı güzeli Dicle bu gerçekle herkesi şaşırttı! Kimse tahmin etmiyordu ama Ahsen Eroğlu meğer...

Hande Erçel – Balıkesir

DİĞER GALERİLER