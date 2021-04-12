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Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'sinden rol arkadaşı Canan Ergüder'e destek! Meme kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı...

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'sinden rol arkadaşı Canan Ergüder'e destek! Meme kanserine yakalandığı ortaya çıkan ve ardından sosyal medyadan açıklamada bulunan 43 yaşındaki başarılı oyuncu Canan Ergüder'e, Menajerimi Ara dizisinde birlikte rol aldığı 26 yaşındaki Ahsen Eroğlu'dan her fırsatta destek paylaşımı geliyor. Son olarak Ergüder'in portresini çizdiren Ahsen Eroğlu, Instagram paylaşımıyla takdir edildi. Canan Ergüder'w gösterdiği manevi destekle dikkat çeken Ahsen Eroğlu, Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veriyor.

12.04.2021 17:21 - Son Güncelleme: 12.04.2021 17:29
Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'sinden rol arkadaşı Canan Ergüder'e destek! Meme kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı...

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'sinden rol arkadaşı Canan Ergüder'e destek! Meme kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı...

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Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'sinden rol arkadaşı Canan Ergüder'e destek! Meme kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı...

Sağlık durumu merak edilen Menajerimi Ara'nın Feris'i Canan Ergüder'in portresini çizdiren rol arkadaşı Ahsen Eroğlu, bu davranışıyla büyük takdir topladı.

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'sinden rol arkadaşı Canan Ergüder'e destek! Meme kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı...

Zor günler geçiren Canan Ergüder'e manevi destekte bulunan Ahsen Eroğlu'nun paylaşımının ardından Canan Ergüder'in son sağlık durumu yeniden gündeme geldi.

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'sinden rol arkadaşı Canan Ergüder'e destek! Meme kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı...

Menajerimi Ara'nın yıldızı oyuncu Canan Ergüder meme kanserine yakalandı.

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'sinden rol arkadaşı Canan Ergüder'e destek! Meme kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı...

Başrolünde yer aldığı diziden affını isteyen 43 yaşındaki oyuncu tedavi süreci için harekete geçti.