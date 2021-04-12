Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'sinden rol arkadaşı Canan Ergüder'e destek! Meme kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı...

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'sinden rol arkadaşı Canan Ergüder'e destek! Meme kanserine yakalandığı ortaya çıkan ve ardından sosyal medyadan açıklamada bulunan 43 yaşındaki başarılı oyuncu Canan Ergüder'e, Menajerimi Ara dizisinde birlikte rol aldığı 26 yaşındaki Ahsen Eroğlu'dan her fırsatta destek paylaşımı geliyor. Son olarak Ergüder'in portresini çizdiren Ahsen Eroğlu, Instagram paylaşımıyla takdir edildi. Canan Ergüder'w gösterdiği manevi destekle dikkat çeken Ahsen Eroğlu, Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veriyor.

12.04.2021 17:21 - Son Güncelleme: 12.04.2021 17:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





