Annesinin kızı çıktı! Melisa Ural'dan Sibel Can'a 'bitter çikolata' selamı: Torun Lina akıma böyle dahil oldu

Türk müziğinin efsane sesi Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, abisi Engincan Ural ile yengesi Merve Kaya'nın geçen ekim ayında ABD'de dünyaya gelen kızları Lina ile yaptığı paylaşıma annesinin yıllar önceki bir röportajında sarf ettiği "Bir kahve, yanına da mutlaka bir bitter çikolata" sözünü ekledi. Genç kuşağın TikTok'ta yeniden keşfederek akıma çevirdiği bu cümleyi hala-yeğen kadrajıyla buluşturan paylaşım, kısa sürede sosyal medyada "3 kuşak bir karede" yorumlarıyla gündem oldu.

Melisa Ural’dan yeğeni Lina ile paylaşım

Türk müziğinin en güçlü kadın seslerinden 55 yaşındaki Sibel Can, kariyerine 1980'lerin sonunda adım atarken dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural ile 1988'de evlenmiş; bu evlilikten 1991 doğumlu Engincan Ural ile 22 Ağustos 1994'te dünyaya gelen Melisa Ural'a kavuşmuştu. 1999 yılında son bulan evliliğin ardından Sulhi Aksüt ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten Emir adında bir oğlu daha olan Sibel Can, geçtiğimiz aylarda aileye katılan son üye Lina ile babaannelik heyecanı yaşadı. Ünlü şarkıcının kızı Melisa Ural ise minik yeğenine sosyal medya hesabında sık sık yer verdi.

Lina bebek ne zaman doğdu?

Engincan Ural ve Merve Kaya'nın 2025 yılının Ekim ayında ABD'de kucaklarına aldığı Lina bebek, Melisa'nın kadrajından eksik olmuyor. Henüz bebeğin yüzünü sosyal medyada göstermeme kararı alan ailenin gizlilik tercihine de saygı gösteren Melisa Ural'ın paylaşımlarında yeğeninin suratını özenle saklıyor.

Melisa Ural’dan annesinin röportajına tatlı bir selam

İlk kez hala olmanın heyecanını yaşayan Melisa Ural, yeğeni Lina ile çekilen kareleri Instagram hesabına taşımayı bir alışkanlığa dönüştürdü. Sosyal medya hesabında minik Lina'ya sık sık yer veren Ural, son paylaşımında ise yaratıcılığını konuşturarak annesinin kült haline gelen röportajına tatlı bir selam gönderdi.

Sibel Can'ın torunu Lina'dan yeni kare
Melisa Ural ve yeğeni Lina’dan kalpleri ısıtan poz! Sibel Can’ın torunundan yeni kare: Halasının kucağından inmiyor!
Sibel Can’ın eski röportajı tekrar gündemde

Kucağında pembe tulumuyla uyuyan Lina'nın üzerine bir çikolata emojisi konduran Melisa, arka plana Sibel Can'ın o naif ses tonuyla "Bir kahve, yanına da mutlaka bir bitter çikolata" dediği kaydı yerleştirdi. Melisa Ural'ın son paylaşımı, akımın yaratıcı biçimde aileye taşınmış bir versiyonu olarak öne çıktı.

Sosyal medyada yorum yağdı

Bu detay, hem Sibel Can hayranlarını gülümsetti hem de "Annesinin kızı" yorumlarını beraberinde getirdi. Sosyal medyada şu yorumlar yapıldı:

  • "3 kuşak bir paylaşım"
  • "Lina bebek tam bir çikolata!"
  • "Harika bir mizah anlayışı!"
  • "Bitter çikolata akımının en güzel versiyonu kesinlikle bu!"
Sibal Can: Mutlaka bitter olacak

BABAANNE SİBEL CAN'IN "BİTTER" AŞKI

Akımın çıkış noktası, Sibel Can'ın geçmiş yıllarda diyet alışkanlıklarını anlattığı bir röportajda kullandığı "Bir kahve, yanına da mutlaka bir bitter çikolata" ve "Mutlaka bitter olacak" ifadelerine dayanıyor. Sanatçının zarif sesi ve cilveli vurgusuyla söylediği bu kısa cümle, son haftalarda TikTok başta olmak üzere kısa video platformlarında genç kullanıcılar tarafından keşfedildi; kahve-çikolata estetiği üzerine inşa edilen binlerce paylaşımda fon ses olarak kullanılarak bir yaşam tarzı akımına dönüştü.

Sibel Can’ın ailesinden samimi ve eğlenceli paylaşımlar

Sibel Can'ın ailesindeki bu samimi ve eğlenceli paylaşımlar, dijital dünyada "nostalji ve yeni nesil" buluşmasının en güzel örneklerinden biri oldu. Melisa Ural'ın annesine yaptığı tatlı gönderme, ailenin birbirine olan bağlılığını bir kez daha kanıtladı.

Sibel Can, anneannelik yolculuğuna ilk defa girdiği bu süreçte yalnızca torun Lina ile değil, kendi çocuklarının hayatlarındaki kilometre taşlarıyla da gündemde. Sanatçının Sulhi Aksüt ile evliliğinden olan küçük oğlu Emir Aksüt, geçtiğimiz aylarda vatani görevini yerine getirmek üzere askere uğurlandı; Melisa Ural kardeşinin asker ziyaretini de takipçileriyle paylaşmıştı. Hakan Ural ise torununun doğumunu "Evet, dede oldum" sözleriyle duyurarak duygusal bir cümle bırakmıştı.

Torunla ilk poz

Sibel Can'ın Anneler Günü'nde gelini, kızı Melisa ve torunu Lina ile verdiği aile pozu, sanatçının uzun süredir koruduğu "torunla poz vermeme" kararını ilk defa esnettiği an olarak hatırlandı.

Sibel Can’ın sesi neden kullanıldı?

MERAK EDİLENLER

Sibel Can'ın torunu Lina ne zaman ve nerede doğdu?

Lina, 2025 yılının Ekim ayında ABD'nin Miami şehrinde dünyaya geldi.

Sibel Can'ın "bitter çikolata" sözü ilk olarak nerede çıkmıştı?

Sanatçının yıllar önce diyet ve günlük alışkanlıklarını anlattığı bir röportajda kullandığı "Bir kahve, yanına da mutlaka bir bitter çikolata" ve "Mutlaka bitter olacak" ifadeleri, son haftalarda kısa video platformlarında yeniden keşfedilerek bir akıma dönüştü.

Engincan Ural ve Merve Kaya ne zaman evlendi?

Çift, 2022 yılında Bodrum'da görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Melisa Ural kaç yaşında, ne iş yapıyor?

22 Ağustos 1994 doğumlu Melisa Ural 30 yaşında; eğitimini Londra'da iletişim alanında tamamladı.

Sibel Can'ın başka çocukları var mı?

Sibel Can'ın, Sulhi Aksüt ile evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt yakın zamanda askere uğurlandı.

*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin