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Melisa Ural paylaştı annesi Sibel Can ve babası Hakan Ural yorum yaptı! İşte Melisa'dan sevgi dolu paylaşım

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. Yorum yapanlar arasında Hakan Ural ve Sibel Can da vardı. Ünlü isimler kediye, köpeğe ya da birden fazla sevimli dosta sahipler. Kimi onları evinde, kimi bahçesinde barındırıyor. Bazıları ise sadece seviyor. İşte ünlülerin sevimli dostları ve hayvan sevgisi...

22.09.2019 17:47 - Son Güncelleme: 22.09.2019 17:47
Melisa Ural paylaştı annesi Sibel Can ve babası Hakan Ural yorum yaptı! İşte Melisa'dan sevgi dolu paylaşım

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural Instagram hesabından sevgi dolu paylaşımda bulundu. Ünlü Şarkıcı Sibel Can ve Hakan Ural çiftinin ikinci çocukları olan Melisa Ural, 1994 yılında dünyaya geldi. Anne tarafından aslen Malatya, anne tarafından ise Yugoslavya göçmeni olan Melisa Ural'ın Engincan Ural isminde bir abisi ve Emir Aksüt isminde bir erkek kardeşi var. Melisa Ural, sevgili dostu ile yaptığı paylaşımla kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Annesi Sibel Can ve Babası Hakan Ural bu paylaşıma kalp emojisi ile yanıt verdi. İşte ünlülerin sevimli dostları ve hayvan sevgisi...

Melisa Ural paylaştı annesi Sibel Can ve babası Hakan Ural yorum yaptı! İşte Melisa'dan sevgi dolu paylaşım

BESTE KÖKDEMİR

Melisa Ural paylaştı annesi Sibel Can ve babası Hakan Ural yorum yaptı! İşte Melisa'dan sevgi dolu paylaşım

YAĞMUR ÜNAL

Melisa Ural paylaştı annesi Sibel Can ve babası Hakan Ural yorum yaptı! İşte Melisa'dan sevgi dolu paylaşım

GUPSE ÖZAY

Melisa Ural paylaştı annesi Sibel Can ve babası Hakan Ural yorum yaptı! İşte Melisa'dan sevgi dolu paylaşım

AJDA PEKKAN

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