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Melisa Döngel'in eski hali sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel değişimiyle herkesi şaşırttı

Oynadığı dizilerle son dönemin en gözde oyuncularından biri olan 20 yaşındaki Melisa Döngel yıldızını parlatmaya devam ediyor. Bir dönem Ekin Mert Daymaz'la sevgili olan Melisa Döngel Arka Sokaklar, Hangimiz Sevmedik, Elif gibi dizilerde rol aldı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Melisa Döngel'in genç yaşına rağmen geçirdiği değişim görenleri şaşırttı. Eski fotoğrafları sosyal medyayı sallayan Melisa Döngel'in değişimi dikkat çekici. İşte başta Melisa Döngel olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.

16.09.2020 11:11 - Son Güncelleme: 16.09.2020 11:12
Melisa Döngel'in eski hali sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel değişimiyle herkesi şaşırttı

Şimdilerin en gözde oyuncularından biri olan Melisa Döngel'in genç yaşına rağmen geçirdiği değişim sosyal medyayı salladı. 20 yaşındaki genç yıldızın değişimi sizi de çok şaşırtacak. İşte başta Melisa Döngel olmak üzere sizin için derlediğimiz ünlülerin değişimleri.

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Melisa Döngel'in eski hali sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel değişimiyle herkesi şaşırttı

Serenay Sarıkaya

Melisa Döngel'in eski hali sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel değişimiyle herkesi şaşırttı

Hande Erçel

Melisa Döngel'in eski hali sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel değişimiyle herkesi şaşırttı
Melisa Döngel'in eski hali sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel değişimiyle herkesi şaşırttı
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