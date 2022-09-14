Melisa Döngel sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti! Görenin ağzı açık kaldı! Skandal görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü
SON DAKİKA... Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam, Bizim Hikaye, Arka Sokaklar gibi yapımlarda rol alan ve son olarak Kusursuz Kiracı'da boy gösteren Melisa Döngel ile ilgili şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Arnavutköy'de bir mekanda kavga çıkardığı iddia edilen ve konuyla ilgili "Olabilir, olmayabilir de" diyen Döngel'in kavga anları, sosyal medyada paylaşıldı. Görenleri şaşkına çeviren o görüntülere tepki yağarken Melisa Döngel, Instagram kullanıcıları tarafından eleştirildi. İşte Melisa Döngel'in Arnavutköy'de bir başka kadınla saç saça baş başa kavga ettiği görüntüler...
14.09.2022 20:17 - Son Güncelleme: 14.09.2022 20:34
2016'da Hangimiz Sevmedik dizisinde Sevtap karakterini canlandırarak adını duyuran Melisa Döngel, Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam, Bizim Hikaye, Arka Sokaklar gibi yapımlarda rol aldı.
Son olarak Kusursuz Kiracı'da boy gösteren Melisa Döngel, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi.
Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Melisa Döngel, bu kez skandal bir olayla gündeme geldi.
Melisa Döngel'in Arnavutköy'de bir kadınla saç saça baş başa kavga ettiği anlar, sosyal medyada anbean yayınlandı.