Melisa Döngel öyle bir geçiş yaptı ki herkesi şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı Seda Sayan sandı! “Ne yaptın kendine Melisa”
Bizim Hikaye, Sen Çal Kapımı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Melisa Döngel, sosyal medyada yayınlanan görüntüleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Melisa Döngel'in makyajsız halinden makyajlı haline geçtiği videosu Instagram'da yayınlandı ve kısa sürede büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek şarkıcı Seda Sayan'a benzetti. Döngel için "Seda Sayan'a benzemiş", "Ne yaptın kendine Melisa" yorumları yapıldı. İşte Melisa Döngel'in sosyal medyayı sallayan o görüntüleri...
08.06.2022 19:10 - Son Güncelleme: 08.06.2022 19:14
Bizim Hikaye, Sen Çal Kapımı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.
Ünlü oyuncu, şimdi ise makyajlı ve makyajsız halleriyle dikkat çekti. Melisa Döngel'in makyajsız halinden makyajlı haline geçtiği videosu Instagram'da yayınlandı ve kısa sürede büyük ilgi gördü.
Ünlü oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek şarkıcı Seda Sayan'a benzetti.