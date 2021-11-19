Melisa Döngel bakın nereli çıktı yanlış biliyormuşuz! Babasının cinsel istismarına uğradığı ortaya çıkan Melisa Döngel’in memleketi...

Oyunculuk kariyerine Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisiyle başlayan Melisa Döngel, Kanal 7'de yayınlanan Elif dizisinde 'Süreyya', TRT 1'deki Hangimiz Sevmedik dizisinde ise 'Sevtap' karakterini canlandırdı.Ayrıca Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu olan Aydın Kurtoğlu'na ait Yak adlı şarkının klibinde kamera karşısına geçti. Kariyerindeki asıl çıkışı Bizim Hikaye adlı diziyle yaptı.

Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Melisa Döngel'in kökenlerini duyan şaştı kaldı. İşte başta Melisa Döngel olmak üzere ünlülerin memleketleri.