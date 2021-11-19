Melisa Döngel bakın nereli çıktı yanlış biliyormuşuz! Babasının cinsel istismarına uğradığı ortaya çıkan Melisa Döngel'in memleketi...
Son dönemin genç yıldızlarından biri de Melisa Döngel. 22 yaşındaki oyuncu kariyer basamaklarını adım adım çıkarken hayatının en büyük acılarından biri magazine yansımıştı. Oyuncu Melisa Döngel'in babası tarafından cinsel istismara uğradığının ortaya çıkmıştı. Zor günleri atlatmaya çalışan Melisa Döngel bir yandan da kariyerini ihmal etmiyor. Melisa Döngel hakkında araştırma yapanlar kökenlerini duyunca şaştı kaldı. İşte başta Melisa Döngel olmak üzere ünlülerin memleketleri.
Melisa Döngel 25 Ekim 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yeşil gözlü, boyu 174 cm uzunluğunda ve 54 kilogram ağırlığındadır. Başak burcudur. Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde temel oyunculuk eğitimi aldı. Daha sonra Hilal Saral Oyunculuk Atölyesi'nde kamera önü eğitimi gördü.
Oyunculuk kariyerine Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisiyle başlayan Melisa Döngel, Kanal 7'de yayınlanan Elif dizisinde 'Süreyya', TRT 1'deki Hangimiz Sevmedik dizisinde ise 'Sevtap' karakterini canlandırdı.Ayrıca Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu olan Aydın Kurtoğlu'na ait Yak adlı şarkının klibinde kamera karşısına geçti. Kariyerindeki asıl çıkışı Bizim Hikaye adlı diziyle yaptı.
Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Melisa Döngel'in kökenlerini duyan şaştı kaldı. İşte başta Melisa Döngel olmak üzere ünlülerin memleketleri.