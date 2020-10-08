Melisa Aslı Pamuk'un eski hali sosyal medyayı salladı! Estetikli mi estetiksiz mi?
Melisa Aslı Pamuk, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. 29 yaşındaki oyuncu dizisi, sosyal medya paylaşımlarıyla ve güzelliğiyle çok konuşuluyor. Futbolcu Oğuzhan Özyakup ile aşk yaşayan Melisa Aslı Pamuk eski hali sosyal medyanın gündemine geldi. Melisa Aslı Pamuk'un eski haliyle yeni hali arasındaki fark epey gözle görülür derecede. İşte başta Melisa Aslı Pamul olmak üzere ünlülerin değişimleri.
Melisa Aslı Pamuk, 14 Nisan 1991 tarihinde Hollanda, Haarlem'de doğmuştur. Aslen İskendurun'ludur. Kendisi İstanbul'da olmakla beraber ailesi hala Hollanda'da yaşamaktadır. Türk kökenli olup Hollanda vatandaşıdır. 14 yaşında iken modelliğe başladı. Melisa Aslı Pamuk, Türkçe, İngilizce, Flemenkçe (Hollandaca), Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilmektedir. 1,79 m boyunda olan Melisa Aslı Pamuk'un hobileri arasında; mankenlik, kitap okumak, yağlı boya resimleri yapmak ve dans etmek vardır.
İşte başta Melisa Aslı Pamuk olmak üzere ünlülerin değişimleri.