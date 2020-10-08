Haberler Galeri Magazin Melisa Aslı Pamuk'un eski hali sosyal medyayı salladı! Estetikli mi estetiksiz mi?

Melisa Aslı Pamuk'un eski hali sosyal medyayı salladı! Estetikli mi estetiksiz mi?

Melisa Aslı Pamuk, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. 29 yaşındaki oyuncu dizisi, sosyal medya paylaşımlarıyla ve güzelliğiyle çok konuşuluyor. Futbolcu Oğuzhan Özyakup ile aşk yaşayan Melisa Aslı Pamuk eski hali sosyal medyanın gündemine geldi. Melisa Aslı Pamuk'un eski haliyle yeni hali arasındaki fark epey gözle görülür derecede. İşte başta Melisa Aslı Pamul olmak üzere ünlülerin değişimleri.

08.10.2020 10:08 - Son Güncelleme: 08.10.2020 10:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





