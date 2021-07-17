Melisa Aslı Pamuk Oğuzhan Özyakup’u çabuk unuttu! Aradığı aşkı Bodrum’da buldu yeni sevgilisi de tanıdık çıktı
Melisa Aslı Pamuk Oğuzhan Özyakup'u çabuk unuttu! Aradığı aşkı Bodrum'da buldu... Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile oyuncu Melisa Aslı Pamuk, nikah masasına oturmaları beklenirken sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırarak hayranlarını üzmüştü. Kısa bir süre önce Özyakup ile ilişkisini sonlandıran Melisa Aslı Pamuk hakkında ortaya atılan bir iddia ise hayranlarını şaşkına çevirdi. Tatil için Bodrum'a giden Pamuk'un gönlünü meslektaşı Mustafa Mert Koç'a kaptırdığı iddia edildi. İşte detaylar...
Melisa Aslı Pamuk, Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile uzun bir süredir aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz aylarda oyuncu sevgilisine evlilik teklifi eden 28 yaşındaki Özyakup, evet cevabını almıştı. Pamuk ile Özyakup, ailelerinin onayını almasının ardından düğün planlarına başlamışlardı. Ancak evlenmeleri beklenen çift, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı.
Kısa bir süre önce Özyakup ile ilişkisini sonlandıran Melisa Aslı Pamuk hakkında ortaya atılan bir iddia ise hayranlarını şaşkına çevirdi.
tv100'de yer alan iddiaya göre; tatil için Bodrum'a giden Melisa Aslı Pamuk, gönlünü meslektaşı Mustafa Mert Koç'a kaptırdı.
Melisa Aslı Pamuk ile Mustafa Mert Koç'un ortak bir arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı ve çok iyi anlaştığı iddia edildi.
Ancak Melisa Aslı Pamuk ile Mustafa Mert Koç'un aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşerken ikiliden henüz herhangi bir açıklama gelmedi.