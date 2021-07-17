Melisa Aslı Pamuk Oğuzhan Özyakup’u çabuk unuttu! Aradığı aşkı Bodrum’da buldu yeni sevgilisi de tanıdık çıktı

Melisa Aslı Pamuk, Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile uzun bir süredir aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz aylarda oyuncu sevgilisine evlilik teklifi eden 28 yaşındaki Özyakup, evet cevabını almıştı. Pamuk ile Özyakup, ailelerinin onayını almasının ardından düğün planlarına başlamışlardı. Ancak evlenmeleri beklenen çift, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı.