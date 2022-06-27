Melis Sezen'in garip dansı fena alay konusu oldu: "Kış kış cinler kış kış yallah cinler yallah"
Melis Sezen'in garip dansı fena alay konusu oldu. Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile rol aldığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteri ile kariyerinde sıçrayış yaşayan Melis Sezen, oyunculuğu kadar güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşuluyor. Son olarak dans videosuyla adından söz ettiren Melis Sezen'in dans videosu alay konusu oldu. Melsi Sezen'in Instagram'dan paylaştığı videoyu görenler, "Kış kış cinler kış kış yallah cinler yallah" şeklinde yorumlar yaptı.
27.06.2022 09:11 - Son Güncelleme: 27.06.2022 09:20
Sadakatsiz'de canlandırdığı 'Derin' karakteriyle hafızalara kazınan Melis Sezen, son günlerin en dikkat çeken isimleri arasında.
Son günlerde attığı her adımla gündem olan Melis Sezen, bu defa dans videosuyla sosyal medyada alay konusu oldu.
"Kış kış cinler kış kış yallah cinler yallah" yorumları yapılan Melis Sezen kısa sürede gündem oldu.