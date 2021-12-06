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Haberler Magazin Melis Sezen, Cemre Baysel, Ahsen Eroğlu! Kıyafetleri olay oldu yer yerinden oynadı! Altın Kelebek Ödül Töreni'nde akıl almaz görüntüler! 'Bari bugün sütyen giyseydin'

Melis Sezen, Cemre Baysel, Ahsen Eroğlu! Kıyafetleri olay oldu yer yerinden oynadı! Altın Kelebek Ödül Töreni'nde akıl almaz görüntüler! 'Bari bugün sütyen giyseydin'

47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Her yıl düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine veriliyor. Bu akşam gerçekleşen törende şıklık yarışı dikkat çekti. Geceye kadın oyuncu ve şarkıcılar damga vurdu. Melis Sezen'in beyaz elbisesinden ilk dikkat çeken göğüs dekoltesi olurken, ünlü şarkıcı Gülşen'in de bacak dekoltesi oldu. Cemre Baysel'in ve Ahsen Eroğlu'nun kıyafetlerindeki dekolte ise minimal düzeyde görüldü. İşte ünlü geçidi yaşanan geceden kesitler...

06.12.2021 14:49 - Son Güncelleme: 06.12.2021 14:50
Altın Kelebek Ödül Töreni’nde akıl almaz görüntüler! ’Bari bugün sütyen giyseydin’ Melis Sezen, Cemre Baysel, Ahsen Eroğlu! Kıyafetleri olay oldu yer yerinden oynadı!

Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden Altın Kelebek bu yıl da ses getiren töreniyle sahiplerini buldu. Cemre Baysel, Ahsen Eroğlu ve Melis Sezen geceye damga vuran isimlerden oldu. Özellikle Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen'in kıyafeti çok konuşuldu. Dizide de sık sık sütyensiz kıyafetleriyle dikkat çeken oyuncu bu gece de sütyen giymeyince sosyal medya yıkıldı. Gecede en iyi kadın oyuncular ödülü Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye ve Gülben'i Ezgi Mola ve Merve Dizdar'a verildi. İşte günlerce konuşulacak detaylarıyla Altın Kelebek Ödül Töreni...

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Altın Kelebek Ödül Töreni’nde akıl almaz görüntüler! ’Bari bugün sütyen giyseydin’ Melis Sezen, Cemre Baysel, Ahsen Eroğlu! Kıyafetleri olay oldu yer yerinden oynadı!

Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli bir törenin sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel üstlendi.

Altın Kelebek Ödül Töreni’nde akıl almaz görüntüler! ’Bari bugün sütyen giyseydin’ Melis Sezen, Cemre Baysel, Ahsen Eroğlu! Kıyafetleri olay oldu yer yerinden oynadı!

İŞTE 47. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ'NİN SAHİPLERİ:

Altın Kelebek Ödül Töreni’nde akıl almaz görüntüler! ’Bari bugün sütyen giyseydin’ Melis Sezen, Cemre Baysel, Ahsen Eroğlu! Kıyafetleri olay oldu yer yerinden oynadı!

EN İYİ KADIN OYUNCU : EZGİ MOLAMERVE DİZDAR (MASUMLAR APARTMANI TRT1) Ödülü oyuncu Nurgül Yeşilçay verdi

Ezgi Mola: Bu ödül benim için çok kıymetli 'Safiye'yi oynadığım için çok mutluyum. Sette çok hüzünlü gözyaşı döktüm. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Altın Kelebek Ödül Töreni’nde akıl almaz görüntüler! ’Bari bugün sütyen giyseydin’ Melis Sezen, Cemre Baysel, Ahsen Eroğlu! Kıyafetleri olay oldu yer yerinden oynadı!

Merve Dizdar: Çok heyecanlıyım. Tüm Masumlar ekibine ve herkese teşekkür ediyorum.

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