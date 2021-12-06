Melis Sezen, Cemre Baysel, Ahsen Eroğlu! Kıyafetleri olay oldu yer yerinden oynadı! Altın Kelebek Ödül Töreni'nde akıl almaz görüntüler! 'Bari bugün sütyen giyseydin'

EN İYİ KADIN OYUNCU : EZGİ MOLA – MERVE DİZDAR (MASUMLAR APARTMANI TRT1) Ödülü oyuncu Nurgül Yeşilçay verdi

Ezgi Mola: Bu ödül benim için çok kıymetli 'Safiye'yi oynadığım için çok mutluyum. Sette çok hüzünlü gözyaşı döktüm. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.