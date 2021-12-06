Melis Sezen, Cemre Baysel, Ahsen Eroğlu! Kıyafetleri olay oldu yer yerinden oynadı! Altın Kelebek Ödül Töreni'nde akıl almaz görüntüler! 'Bari bugün sütyen giyseydin'
47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Her yıl düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine veriliyor. Bu akşam gerçekleşen törende şıklık yarışı dikkat çekti. Geceye kadın oyuncu ve şarkıcılar damga vurdu. Melis Sezen'in beyaz elbisesinden ilk dikkat çeken göğüs dekoltesi olurken, ünlü şarkıcı Gülşen'in de bacak dekoltesi oldu. Cemre Baysel'in ve Ahsen Eroğlu'nun kıyafetlerindeki dekolte ise minimal düzeyde görüldü. İşte ünlü geçidi yaşanan geceden kesitler...
Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden Altın Kelebek bu yıl da ses getiren töreniyle sahiplerini buldu. Cemre Baysel, Ahsen Eroğlu ve Melis Sezen geceye damga vuran isimlerden oldu. Özellikle Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen'in kıyafeti çok konuşuldu. Dizide de sık sık sütyensiz kıyafetleriyle dikkat çeken oyuncu bu gece de sütyen giymeyince sosyal medya yıkıldı. Gecede en iyi kadın oyuncular ödülü Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye ve Gülben'i Ezgi Mola ve Merve Dizdar'a verildi. İşte günlerce konuşulacak detaylarıyla Altın Kelebek Ödül Töreni...
EN İYİ KADIN OYUNCU : EZGİ MOLA – MERVE DİZDAR (MASUMLAR APARTMANI TRT1) Ödülü oyuncu Nurgül Yeşilçay verdi
Ezgi Mola: Bu ödül benim için çok kıymetli 'Safiye'yi oynadığım için çok mutluyum. Sette çok hüzünlü gözyaşı döktüm. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.