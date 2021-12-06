Hem dekoltesi hem sözleri... 'İçip gelmiş!' Sadakatsiz'in Derin'i rolden çıkamadı Melis Sezen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde çılgınca şeyler yaptı!
Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar ödülüne layık görülen Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen gecenin en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Sezen karakterine hayat veren Sezen, şimdilerde Cansu Dere, Caner Cindoruk gibi oyuncu kadrosuna sahip, son zamanların en çok izlenen dizisi Sadakatsiz'de Derin karakterini canlandırıyor. 47. Altın Kelebek Ödülleri Töreni'ne beyaz, göğüs dekoltesiyle dikkat çeken bir kıyafetle katılan Melis Sezen hem dokoltesi hem sözleriyle gecenin gözde ismi oldu.
Altın Kelebek Ödül Töreni'ne Melis Sezen damga vurdu. Yıldızı parlayanlar kategorisinde ödül alan ünlü oyuncu önce göğüs dekoltesiyle sonra konuşmasıyla gündeme geldi. Ödül aldığı sırada yaptığı konuşmada "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an.'' şeklindeki sözleri sosyal medyayı salladı. Bir çok kullanıcı Sezen'in alkollü olduğunu iddia etti. Twitter'da bu gecenin en çok konuşulan ismi olan ünlü oyuncu için 'İçip gelmiş!' yorumları geldi. İşte gecenin konuşulan yıldız isminin olay olan kıyafeti ve konuşması...
MELİS SEZEN KİMDİR?
Melis Sezen, 2 Ocak 1997 yılında Silivri'de dünyaya gelmiştir. Şuan Sadakatsiz dizisinde oynayan Türk oyuncudur. İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan Sezen, ardından Siyah İnci dizisinde oynadı. İlk başrol oyunculuğunu Leke dizisinde üstlendi. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü üstlendi.