Hem dekoltesi hem sözleri... 'İçip gelmiş!' Sadakatsiz'in Derin'i rolden çıkamadı Melis Sezen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde çılgınca şeyler yaptı!

Altın Kelebek Ödül Töreni'ne Melis Sezen damga vurdu. Yıldızı parlayanlar kategorisinde ödül alan ünlü oyuncu önce göğüs dekoltesiyle sonra konuşmasıyla gündeme geldi. Ödül aldığı sırada yaptığı konuşmada "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an.'' şeklindeki sözleri sosyal medyayı salladı. Bir çok kullanıcı Sezen'in alkollü olduğunu iddia etti. Twitter'da bu gecenin en çok konuşulan ismi olan ünlü oyuncu için 'İçip gelmiş!' yorumları geldi. İşte gecenin konuşulan yıldız isminin olay olan kıyafeti ve konuşması...