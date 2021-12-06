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Haberler Magazin Hem dekoltesi hem sözleri... 'İçip gelmiş!' Sadakatsiz'in Derin'i rolden çıkamadı Melis Sezen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde çılgınca şeyler yaptı!

Hem dekoltesi hem sözleri... 'İçip gelmiş!' Sadakatsiz'in Derin'i rolden çıkamadı Melis Sezen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde çılgınca şeyler yaptı!

Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar ödülüne layık görülen Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen gecenin en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Sezen karakterine hayat veren Sezen, şimdilerde Cansu Dere, Caner Cindoruk gibi oyuncu kadrosuna sahip, son zamanların en çok izlenen dizisi Sadakatsiz'de Derin karakterini canlandırıyor. 47. Altın Kelebek Ödülleri Töreni'ne beyaz, göğüs dekoltesiyle dikkat çeken bir kıyafetle katılan Melis Sezen hem dokoltesi hem sözleriyle gecenin gözde ismi oldu.

06.12.2021 14:51 - Son Güncelleme: 06.12.2021 14:52
’İçip gelmiş!’ Sadakatsiz’in Derin’i rolden çıkamadı Melis Sezen Altın Kelebek Ödül Töreni’ni birbirine kattı! Gögüs dekoltesiyle ayrı, konuşmasıyla ayrı...

Altın Kelebek Ödül Töreni'ne Melis Sezen damga vurdu. Yıldızı parlayanlar kategorisinde ödül alan ünlü oyuncu önce göğüs dekoltesiyle sonra konuşmasıyla gündeme geldi. Ödül aldığı sırada yaptığı konuşmada "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an.'' şeklindeki sözleri sosyal medyayı salladı. Bir çok kullanıcı Sezen'in alkollü olduğunu iddia etti. Twitter'da bu gecenin en çok konuşulan ismi olan ünlü oyuncu için 'İçip gelmiş!' yorumları geldi. İşte gecenin konuşulan yıldız isminin olay olan kıyafeti ve konuşması...

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’İçip gelmiş!’ Sadakatsiz’in Derin’i rolden çıkamadı Melis Sezen Altın Kelebek Ödül Töreni’ni birbirine kattı! Gögüs dekoltesiyle ayrı, konuşmasıyla ayrı...

Törende ödülü almak için sahneye çıkan güzel oyuncu yaptığı konuşmayla sosyal medyayı fena salladı.

’İçip gelmiş!’ Sadakatsiz’in Derin’i rolden çıkamadı Melis Sezen Altın Kelebek Ödül Töreni’ni birbirine kattı! Gögüs dekoltesiyle ayrı, konuşmasıyla ayrı...

Sezen, "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın lütfen. Artık inmem lazım." ifadelerine kullandı.

’İçip gelmiş!’ Sadakatsiz’in Derin’i rolden çıkamadı Melis Sezen Altın Kelebek Ödül Töreni’ni birbirine kattı! Gögüs dekoltesiyle ayrı, konuşmasıyla ayrı...

Sezen'in bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

’İçip gelmiş!’ Sadakatsiz’in Derin’i rolden çıkamadı Melis Sezen Altın Kelebek Ödül Töreni’ni birbirine kattı! Gögüs dekoltesiyle ayrı, konuşmasıyla ayrı...

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997 yılında Silivri'de dünyaya gelmiştir. Şuan Sadakatsiz dizisinde oynayan Türk oyuncudur. İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan Sezen, ardından Siyah İnci dizisinde oynadı. İlk başrol oyunculuğunu Leke dizisinde üstlendi. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü üstlendi.

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