Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy'la aynı araçtaydı! Boynunu kıran Sergen Deveci... Ölümden dönen Sergen Deveci'nin son haline bakın!
Ünlü isim Sergen Deveci, geçirdiği korkunç bir kaza sonrasında ölümden dönme hikayesiyle gündeme geldi. Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy ile aynı araçta bulunan Deveci'nin kaza sonucu boynu kırıldı. Olayın şiddeti herkesi derinden sarsarken, Sergen Deveci'nin son haline bakmak ise büyük bir merak konusu oldu.
Geçtiğimiz aylarda 'Baş Belası' adlı tiyatro ekibinin turne arabası Amasya'dan dönerken korkunç bir trafik kazası geçirmişti. Üç kişinin vefat ettiği kazada Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy sağ kurtarılmıştı. Deveci aylar sonra ortaya çıktı. Ölümden dönen oyuncu Behzat Ç. yeni sezonda o role hayat verecek. Fenomen dizi ile anlaşma sağlayan oyuncu setlere döndü. Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Evliya Aykan, Burak Dakak, Ayça Eren, Derin Beşikçioğlu, Eray Eserol, Önder Selen ve Güven Kıraç'ın yer aldığı diziye dahil oldu. İşte Sergen Deveci'nin son hali ve hakkında gelişmeler...
KORKUNÇ KAZADA ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ!Ü
Ocak ayında Amasya'da turneden dönerken tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR'a çarpması sonucu 3 arkadaşının öldüğü kazada boynu kırılan ve omurilik yaralanması nedeniyle felç kalma riski yaşayan 32 yaşındaki tiyatrocu Sergen Deveci mucizeyi başarmıştı.
31 yaşındaki Sergen Deveci 44 gün sonra tedavi gördüğü hastaneden yürüyerek çıkmıştı. Kazadan hemen sonra Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla İstanbul'a getirilen ve boyun omurundan ciddi bir ameliyat geçiren Deveci, doktorları bile şaşırtmıştı.
"MUCİZE"
Kaza olduğu anda ayakta olduğu için başını aracın tavanına vurduğunu ve bu nedenle boynunun kırıldığını anlatan Deveci, kaza anını ve hemen sonrasını anlatmıştı. Sergen Deveci, şunları söylemişti: "Turnedeyiz, her fırsatta uyuyoruz.