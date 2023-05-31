18 yılı devirdiler! Hakan Ural 3 numarasını “Annesinin boyuna yetişti” deyip paylaştı! Gözünden sakındığı eşini gören dilini ısırdı...
Sibel Can ile 11 yıl aynı yastığa baş koyan ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olan Hakan Ural, 2002 yılında Ezgi Can Ural'a gönlünü kaptırdı. Ezgi Can Ural 2005'te nikah masasına oturan Ural'ın bu evlilikten "üç numara" dediği kızı Gisela Ural dünyaya geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, son paylaşımında eşi Ezgi Can ile kızı Gisela'nın pozuna yer verdi. Gisela'nın son haline dikkat çekerek "Annesinin boyuna yetişti" diyen Ural'ın gözünden sakındığı eşini görenler ise hayran kaldı. İşte Hakan Ural'ın biricik eşi Ezgi Can Ural...
31.05.2023 18:27 - Son Güncelleme: 31.05.2023 18:27
Sibel Can ile 1988-1999 yılları arasında evli kalan Hakan Ural'ın bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı oldu.
2002 yılında tanıştığı Ezgi Can Ural'a gönlünü kaptıran ünlü oyuncu ve sunucu, 2005'te ikinci kez nikah masasına oturdu ve bu evlilikten Hakan Ural'ın "üç numara" dediği kızı Gisela Ural dünyaya geldi.
Anne-kızın pozu sosyal medyayı sallarken Hakan Ural'ın Gisela için kullandığı "Annesinin boyuna yetişti" ifadeler dikkat çekti.