Issız Adam'ın yıldızı Melis Birkan'ın genç sevgilisi bakın kim! Aralarında 8 yaş olan ünlü çiftin pozları sosyal medyayı salladı
Issız Adam'ın yıldızı Melis Birkan'ın genç sevgilisi bakın kim! Aralarında 8 yaş olan ünlü çiftin pozları sosyal medyayı salladı. 'Issız Adam' filmiyle yıldızı parlayan Melis Birkan, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Aras Aydın'ın yaş gününü sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla kutladı. Bir de romantik not yazan oyuncu Melis Birkan'ın sevgilisiyle pozlarına ünlü isimlerden de yorumlar yağdı.
"ZOR OLAN HER ŞEY SENİNLE KOLAY OLDU"
Melis Birkan, ayrıca romantik bir mesaj paylaşarak gönderisinde şu ifadeleri kullandı: Elleri, gözleri, saçları saçlarıma karışan sevgilim hep sen ol... Zor olan her şey seninle kolay oldu. "Olmaz" dediğim, olmayacak sandığım her şey seninle olur oldu. Geçtiğimiz yıl zor bir yıldı, seninle geçtiği için benim için hep güzel oldu. Mucizelere hep inandığımız ve inandıklarımızın gerçek olduğu bir yıl ve yaşın olsun sevgilim. İyi ki doğdun Aras'ım...