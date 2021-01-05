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Issız Adam'ın yıldızı Melis Birkan'ın genç sevgilisi bakın kim! Aralarında 8 yaş olan ünlü çiftin pozları sosyal medyayı salladı

Issız Adam'ın yıldızı Melis Birkan'ın genç sevgilisi bakın kim! Aralarında 8 yaş olan ünlü çiftin pozları sosyal medyayı salladı. 'Issız Adam' filmiyle yıldızı parlayan Melis Birkan, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Aras Aydın'ın yaş gününü sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla kutladı. Bir de romantik not yazan oyuncu Melis Birkan'ın sevgilisiyle pozlarına ünlü isimlerden de yorumlar yağdı.

05.01.2021 13:56 - Son Güncelleme: 05.01.2021 14:02
Melis Birkan'ın genç sevgilisi bakın kim! Aralarında 8 yaş olan ünlü çiftin pozları sosyal medyayı salladı

Melis Birkan'ın genç sevgilisi bakın kim! Aralarında 8 yaş olan ünlü çiftin pozları sosyal medyayı salladı. Oyuncu Melis Birkan ile Aras Aydın'ın ilişkilerinde 1 yıl geride kaldı. Melis Birkan önceki gün sevgilisinin yeni yaş gününe özel ilk kez yan yana oldukları fotoğraflarını paylaştı.

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Melis Birkan'ın genç sevgilisi bakın kim! Aralarında 8 yaş olan ünlü çiftin pozları sosyal medyayı salladı

"ZOR OLAN HER ŞEY SENİNLE KOLAY OLDU"

Melis Birkan, ayrıca romantik bir mesaj paylaşarak gönderisinde şu ifadeleri kullandı: Elleri, gözleri, saçları saçlarıma karışan sevgilim hep sen ol... Zor olan her şey seninle kolay oldu. "Olmaz" dediğim, olmayacak sandığım her şey seninle olur oldu. Geçtiğimiz yıl zor bir yıldı, seninle geçtiği için benim için hep güzel oldu. Mucizelere hep inandığımız ve inandıklarımızın gerçek olduğu bir yıl ve yaşın olsun sevgilim. İyi ki doğdun Aras'ım...

Melis Birkan'ın genç sevgilisi bakın kim! Aralarında 8 yaş olan ünlü çiftin pozları sosyal medyayı salladı

Birkan'ın aşk pozları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Melis Birkan'ın genç sevgilisi bakın kim! Aralarında 8 yaş olan ünlü çiftin pozları sosyal medyayı salladı

Öte yandan Melisa Birkan, ekim ayında Aydın ile ilişkisinin birinci yılını kutlamıştı.

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Issız Adam'ın yıldızı Melis Birkan'ın genç sevgilisi bakın kim! Aralarında 8 yaş olan ünlü çiftin pozları sosyal medyayı salladı

SENİNLE GEÇEN BİR YILIMA ŞÜKÜRLER OLSUN"

Melis Birkan, el ele verdikleri pozunu "Seni bana getiren her şeye ve seninle geçen 1 yılıma şükürler olsun sevgilim. İyi ki sen..." notuyla yayınlamıştı.

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