Melike İpek Yalova iddialı pozuyla sosyal medyayı salladı! Deri eteği ve dekolteli büstiyeri ile boy gösterdi herkes onu konuştu
Melike İpek Yalova iddialı pozuyla sosyal medyayı salladı! Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Müjgan karakteriyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Melike İpek Yalova, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, turuncu ceketinin için giydiği kısa deri eteği ve dekolteli büstiyeriyle verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Fit haliyle dikkat çeken Yalova'nın iddialı pozu binlerce beğeni aldı. İşte Melike İpek Yalova'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
11.03.2022 18:30 - Son Güncelleme: 11.03.2022 18:30
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Müjgan karakteriyle yıldızı parlayan Melike İpek Yalova, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti.