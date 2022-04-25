Mehmet Günsür'ün eşi bakın kim çıktı! Evli, mutlu ve 3 çocuklu olduğunu görenler: "Çocuklar hangi ara oldu" diyor
Mehmet Günsür'ün eşi bakın kim çıktı! Ünlü oyuncunun evli, mutlu ve 3 çocuklu olduğunu görenler, "Çocuklar hangi ara oldu" diyor. Oyunculuk performansı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mehmet Günsür'ün ailesini görenler şaştı kaldı. 2006 yılında Katerina Mongio ile dünyaevine giren Mehmet Günsür'ün üç de çocuğu olduğunu biliyor muydunuz?
25.04.2022 17:36 - Son Güncelleme: 25.04.2022 17:41
"ÇOCUKLAR HANGİ ARA OLDU"
Mehmet Günsür'ün eşi bakın kim çıktı! Ünlü oyuncunun evli, mutlu ve 3 çocuklu olduğunu görenler, "Çocuklar hangi ara oldu" diyor.
Aşk Tesadüfleri Sever, Muhteşem Yüzyıl, Fi ve son olarak Atiye ile seyirci karşısına çıkmıştı oyuncu Mehmet Günsür. İtalya'da da adından söz ettirmeye devam eden Mehmet Günsür, ailesi ile gündemde.
MEHMET GÜNSÜR VE AİLESİ
Her rolün altından başarıyla kalkan Mehmet Günsür özel hayatını gözlerden uzak bir şekilde yaşıyor. Mehmet Günsür, İtalya'da bir film setinde tanıştığı belgesel yönetmeni Katerina Mongio ile 2006 yılında evlendi.