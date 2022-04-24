Mehmet Dinçerler ile imam nikahı kıydığı iddia edilmişti! Herkes merak ediyordu Hadise'den hamilelik açıklaması geldi: "Ailelerimiz üzülüyor"
Mehmet Dinçerler ile imam nikahı kıydığı iddia edilmişti geçtiğimiz günlerde. Herkes merak ediyordu, Hadise'den hamilelik açıklaması geldi. Müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile New York tatili dönüşü görüntülenen Hadise'nin clutch çantasını tutuşu, "Hadise göbeğini kapatıyor" , "Hadise hamile mi?" yorumlarını da beraberinde getirmişti. Çıkan dedikoduların ardından Hadise'den hamilelik açıklamsı geldi. İşte detaylar...
"AİLELERİMİZ ÜZÜLÜYOR"
Mehmet Dinçerler ile imam nikahı kıydığı iddia edilmişti geçtiğimiz günlerde. Ardından 'hamilelik' iddiasıyla gündeme gelen Hadise'den merak edilen açıklama geldi.
Daha önce hamile olduğu hatta o yüzden düğünden önce imam nikahı yaptırdıkları konuşulan ünlü şarkıcı Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler, New York dönüşü el ele objektiflere yansıdı.
"HEM İŞ HEM TATİL"
"Çok yoğun bir sürecimiz oldu Mehmet'le. Epey seyahat ettik. Hem iş, hem de tatil" diyen Hadise, birlikte şarkı çıkarmaya hazırlandığı Murda'ya verilen hapis cezasının sorulması üzerine "Ben Murda'nın arkasındayım. Müzik özgürlük demektir. Arkadaşım ve dostumdur. Arkasındayım. İşlerimiz devam ediyor..." ifadelerini kullandı.
KARNINI GİZLEDİ
Samimi açıklamalarda bulunan Hadise'nin karnını çantasıyla kapatması dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcı, kameralar kapana kadar çantasını göbeğinden bir saniye olsun kaldırmadı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hadise'nin sürekli çantayla karnını kapatması hamilelik iddiasını gündeme getirdi.
"HAMİLE DEĞİLİM"
Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülenen Hadise, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şarkıcının yürürken bile karnını çanta ve montuyla kapatmaya çalışması kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü. Özel hayatıyla ilgili her zaman sessizliğini koruyan Hadise, hamilelik iddiasına yanıt verdi.