Mehmet Dinçerler ile imam nikahı kıydığı iddia edilmişti! Herkes merak ediyordu Hadise'den hamilelik açıklaması geldi: "Ailelerimiz üzülüyor"

"HEM İŞ HEM TATİL"

"Çok yoğun bir sürecimiz oldu Mehmet'le. Epey seyahat ettik. Hem iş, hem de tatil" diyen Hadise, birlikte şarkı çıkarmaya hazırlandığı Murda'ya verilen hapis cezasının sorulması üzerine "Ben Murda'nın arkasındayım. Müzik özgürlük demektir. Arkadaşım ve dostumdur. Arkasındayım. İşlerimiz devam ediyor..." ifadelerini kullandı.