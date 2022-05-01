Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise'nin düğününden ilk kareler ortaya çıkmıştı! Demet Akalın'dan tebrik mesajı: "Bayan Dinçerler..."
Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise'nin düğününden ilk kareler ortaya çıkmıştı! Ünlü oyuncuya sanat dünyasından ilk tebrik mesajı Demet Akalın'dan geldi. Hadise ile Mehmet Dinçerler Çırağan Sarayı'nda yalnızca ailelerinin yanında olduğu sade bir törenle dünyaevine girdi. İddiaya göre konuklar görüntü verilmemesi için tek tek uyarıldı ancak Hem Mehmet Dinçerler'in kardeşi hem de Hadise'nin kardeşi yaptığı paylaşımla ilk görüntüleri ifşa etmiş oldu. Yaşananların ardından Demet Akalın'dan Hadise'ye tebrik mesajı geldi. Akalın, geçtiğimiz aylarda "Onun kocası da milyoncukları da yok" yorumu ile gündeme gelmiş ancak ikili arayı daha sonra düzeltmişti.
01.05.2022 16:44 - Son Güncelleme: 01.05.2022 17:01
"BAYAN DİNÇERLER"
Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise'nin düğününden ilk kareler ortaya çıkmıştı! Ünlü şarkıcıya ilk tebrik mesajı Demet Akalın'dan geldi.
Ünlü şarkıcı Hadise, yaklaşık bir yıl önce iş insanı Mehmet Dinçerler'le aşk yaşamaya başladı. Geçen Ocak ayında sevgilisinden evlilik teklifi alan ve 'evet' yanıtını veren Hadise, müjdeli haberi "Hikayemiz şimdi başlıyor" mesajını yayınladı.
Şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen düğün töreni ile dünyaevine girdi.