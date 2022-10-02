Mehmet Aslantuğ’a benzetilen Can koca delikanlı oldu! Sevgilisiyle pozları ortalığı salladı! Kız arkadaşı annesi Arzum Onan'ın kopyası...
1993 Miss Turkey'de Türkiye Güzeli seçilen Arzum Onan, 1996'da oyuncu Mehmet Aslantuğ ile nikah masasına oturdu. O günden bu yana sürdürdükleri mutlu evlilikle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, son günlerde oğulları Can ile sık sık gündeme geldi. Yakışıklılığı ile dikkat çeken Can Aslantuğ, şimdi ise sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu ile paylaşımda bulunarak adından söz ettirdi. Lal Gümüşçüoğlu'nu görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Arzum Onan'ın kopyası" yorumunda bulundu. İşte Can Aslantuğ'un o paylaşımı...
02.10.2022 20:22 - Son Güncelleme: 02.10.2022 20:22
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can Aslantuğ, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Can Aslantuğ, sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu ile verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Lal Gümüşçüoğlu'nu görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Arzum Onan'ın kopyası" yorumunda bulundu.
Arzum Onan'ın konuyla ilgili şu röportajı ise tekrar gündem oldu: "Biz ve yakın çevremiz pek benzetmiyoruz ama sade ve doğal ben de öyleydim onun yaşlarında"