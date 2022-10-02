Ebru Şallı’dan tekne pozları! Pembe mayosuyla paylaştı sosyal medya onu konuştu! Yorumların ardı arkası kesilmedi
Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuk, sunuculuk ve pilates eğitmenliğini de ekleyen Ebru Şallı, iş ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Ünlü isim, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Pembe mayosu ile kamera karşısına geçen Şallı, teknede verdiği iddialı pozları Instagram'da yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşıma yorum yağdı. İşte Ebru Şallı'nın o paylaşımı...
02.10.2022 19:06 - Son Güncelleme: 02.10.2022 19:06
Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuk, sunuculuk ve pilates eğitmenliğini de ekleyen Ebru Şallı, iş ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.