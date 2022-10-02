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Haberler Magazin Ebru Şallı’dan tekne pozları! Pembe mayosuyla paylaştı sosyal medya onu konuştu! Yorumların ardı arkası kesilmedi

Ebru Şallı’dan tekne pozları! Pembe mayosuyla paylaştı sosyal medya onu konuştu! Yorumların ardı arkası kesilmedi

Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuk, sunuculuk ve pilates eğitmenliğini de ekleyen Ebru Şallı, iş ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Ünlü isim, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Pembe mayosu ile kamera karşısına geçen Şallı, teknede verdiği iddialı pozları Instagram'da yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşıma yorum yağdı. İşte Ebru Şallı'nın o paylaşımı...

02.10.2022 19:06 - Son Güncelleme: 02.10.2022 19:06
Ebru Şallı’dan tekne pozları! Pembe mayosuyla paylaştı sosyal medya onu konuştu! Yorumların ardı arkası kesilmedi

Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuk, sunuculuk ve pilates eğitmenliğini de ekleyen Ebru Şallı, iş ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

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Ebru Şallı’dan tekne pozları! Pembe mayosuyla paylaştı sosyal medya onu konuştu! Yorumların ardı arkası kesilmedi

Şimdilerde Uğur Akkuş ile mutlu bir evlilik sürdüren Şallı, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Ebru Şallı’dan tekne pozları! Pembe mayosuyla paylaştı sosyal medya onu konuştu! Yorumların ardı arkası kesilmedi

Şallı, pembe mayosuyla verdiği tekne pozlarını Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.

Ebru Şallı’dan tekne pozları! Pembe mayosuyla paylaştı sosyal medya onu konuştu! Yorumların ardı arkası kesilmedi

Instagram'da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan Şallı'nın paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.

Ebru Şallı’dan tekne pozları! Pembe mayosuyla paylaştı sosyal medya onu konuştu! Yorumların ardı arkası kesilmedi

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşıma yorum yağdı. Takipçileri yaptıkları yorumlarla Şallı'nın formda haline dikkat çekti.

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