Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ büyüdü, yakışıklılığıyla hayran bıraktı

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, Türkiye'nin en çok çiftlerinden biri... Hayatlarını gözlerden uzak yaşamaları ve büyük aşklarına herkes gıpta ediyor. 1996 yılında hayatlarını birleştiren çiftin bir de çocukları bulunuyor. 20 Kasım 2000 yılında dünyaya gelen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin oğlu Can Aslantuğ'un son hali görenleri hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları Can Aslantuğ'un yakışıklılığına övgüler yağdırdı. İşte başta Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin oğlu Can Aslantuğ olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.

