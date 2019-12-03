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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ büyüdü, yakışıklılığıyla hayran bıraktı

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, Türkiye'nin en çok çiftlerinden biri... Hayatlarını gözlerden uzak yaşamaları ve büyük aşklarına herkes gıpta ediyor. 1996 yılında hayatlarını birleştiren çiftin bir de çocukları bulunuyor. 20 Kasım 2000 yılında dünyaya gelen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin oğlu Can Aslantuğ'un son hali görenleri hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları Can Aslantuğ'un yakışıklılığına övgüler yağdırdı. İşte başta Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin oğlu Can Aslantuğ olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.

03.12.2019 17:23 - Son Güncelleme: 03.12.2019 17:31
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ büyüdü, yakışıklılığıyla hayran bıraktı

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin çocukları Can Aslantuğ'un yakışıklılığı çok konuşuldu. İşte başta Can Aslantuğ olmak üzere ünlülerin çocukları.

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ büyüdü, yakışıklılığıyla hayran bıraktı

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

ESRA EROL

Esra Erol, 2011 yılında Ali İdris isimli çocuğunu dünyaya getirdiğinde 29 yaşındaydı. Ünlü sunucu ikinci çocuğu Ömer'i ise 34 yaşında doğurdu.

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ büyüdü, yakışıklılığıyla hayran bıraktı

PINAR ALTUĞ

Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenen Pınar Altuğ, kızı Su'yu doğurduğunda 33 yaşındaydı. Anne-kız bir örnek kombinleriyle sıkça magazin gündemine geliyor.

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ büyüdü, yakışıklılığıyla hayran bıraktı

SİBEL CAN

Sibel Can, erken yaşta anne olan ünlülerimizden ve üç çocuk sahibi. Hakan Ural ile olan evliliğinden 22 yaşındayken oğlu Engin Can'ı, 23 yaşında da kızı Melisa'yı dünyaya getirdi. Ünlü şarkıcı, Sulhi Aksüt'le olan evliliğinden üçüncü çocuğu Emir'i doğurduğundaysa 30 yaşındaydı.

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ büyüdü, yakışıklılığıyla hayran bıraktı

HÜLYA AVŞAR

Kaya Çilingiroğlu ile 1993 yılında evlenen Hülya Avşar, bu evliliğinden olan kızı Zehra'yı dünyaya getirdiğinde 35 yaşındaydı.

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