Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin son hali babasının kopyası! Bu benzerliğe pes Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun'un oğlu...
2005 yılında nikah masasına oturduğu Tuğba Coşkun ile 2011'de boşanan Mehmet Ali Erbil'in bu evlilikten Ali Sadi adında bir oğlu olmuştu. Ali Sadi büyüdü koca adam oldu. Geçtiğimiz aylarda teyzesinin paylaştığı Ali Sadi'nin bu kez başka bir karesi ortaya çıktı. Ali Sadi'nin son hali tıpkı babasının gençliği. Bu benzerlik dikkatli gözlerden kaçmayınca fotoğrafa yorum yağdı. İşte detaylar...
17.05.2023 08:21 - Son Güncelleme: 17.05.2023 08:22
İlk evliliğini 1980 yılında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yapan Mehmet Ali Erbil'in bu evlilikten Sezin Erbil adında bir kızı oldu. 1989 yılında oyuncu Nergis Kumbasar ile nikah masasına oturan ve bu evliliği 7 yıl süren Erbil'in 1995'te Yasmin Erbil'i kucağına alarak ikinci kez kız babası olmanın heyecanını yaşadı.
Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun'un oğulları Ali Sadi'nin son halini görenlerse şoke oldu. Adeta babasının hık demiş burnundan düşmüş gibi.
İşte Mehmet Ali Erbil başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...