Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin son hali babasının hık demiş burnundan düşmüş gibi! Bu benzerliğe pes! Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun'un oğlu...
2005 yılında nikah masasına oturduğu Tuğba Coşkun ile 2011'de boşanan Mehmet Ali Erbil'in bu evlilikten Ali Sadi adında bir oğlu olmuştu. Ali Sadi büyüdü koca adam oldu. Teyzesi Şeyda Coşkun, Ali Sadi'yle birlikte bir karesini paylaştı. Ali Sadi'nin son hali tıpkı babasının gençliği. Bu benzerlik dikkatli gözlerden kaçmayınca fotoğrafın altına yorum yağdı. İşte detaylar...
İlk evliliğini 1980 yılında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yapan Mehmet Ali Erbil'in bu evlilikten Sezin Erbil adında bir kızı oldu. 1989 yılında oyuncu Nergis Kumbasar ile nikah masasına oturan ve bu evliliği 7 yıl süren Erbil'in 1995'te Yasmin Erbil'i kucağına alarak ikinci kez kız babası olmanın heyecanını yaşadı. Toplamda 5 kere nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil, 2005-2011 yılları arasında Tuğba Coşkun ile evli kaldı. İkili, 2006 yılında ise oğulları Ali Sadi'yi kucaklarına aldı.
Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun'un oğulları Ali Sadi'nin son hali teyze Tuğba Coşkun paylaştı. Coşkun paylaşıma "Delikanlım, sen bu üç kadının hayatına ışık oldun... Fark ettim ki hiç resmimiz yokmuş. İlk tarifsiz sevgim." notunu düştü.
Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun'un oğulları Ali Sadi'nin son halini görenlerse şoke oldu. Adeta babasının hık demiş burnundan düşmüş gibi.
İşte Mehmet Ali Erbil başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...