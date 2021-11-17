Mehmet Ali Erbil’in mesajlarını ifşa etmişti! Ece Ronay dudak uçuklatan lüks cipiyle gündemde! Kendini şımarttı kesenin ağzını açtı
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etmişti! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil tarafından taciz edildiğini iddia eden ve kendisine atılan mesajları sosyal medya hesabında yayınlayan Ece Ronay, şimdi ise kendisine doğum günü hediyesi olarak aldığı lüks cipiyle gündeme geldi. 'Karpuz' isimli şarkısı ile adını duyuran Ronay'ın lüks cipinin fiyatı dudak uçuklattı. İşte detaylar...
'Karpuz' isimli şarkısı ile adını duyuran sosyal medya fenomeni Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in geçen ay kendisini taciz ettiğini öne sürmüştü. Ronay, Erbil'in kendisine yolladığı mesajları sosyal medya hesabında ifşa etmişti. Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırmıştı.
Taciz iddialarıyla uzun süre gündem olan Ece Ronay, şimdi ise kendisine doğum günü hediyesi olarak aldığı lüks cipiyle çok konuşuldu.
2 MİLYON TL ÖDEDİ!
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programındaki habere göre; Ronay yaş gününde kendine cip satın aldı. Ece Ronay, doğum gününden bir gün önce galeriye gitti ve kendine pahalı bir hediye aldı. Genç şarkıcının satın aldığı aracın fiyatının 2 milyon TL olduğu öğrenildi.
Öte yandan doğum gününde kendisine 2 milyon TL'lik lüks bir cip alan Ece Ronay'ın yaşı da merak konusu oldu.