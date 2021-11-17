Mehmet Ali Erbil’in mesajlarını ifşa etmişti! Ece Ronay dudak uçuklatan lüks cipiyle gündemde! Kendini şımarttı kesenin ağzını açtı

2 MİLYON TL ÖDEDİ!

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programındaki habere göre; Ronay yaş gününde kendine cip satın aldı. Ece Ronay, doğum gününden bir gün önce galeriye gitti ve kendine pahalı bir hediye aldı. Genç şarkıcının satın aldığı aracın fiyatının 2 milyon TL olduğu öğrenildi.