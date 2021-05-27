Kuruluş Osman’ın Bamsı Bey’i Nurettin Sönmez yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı ünlü oyuncu meğer…

Kuruluş Osman'ın Bamsı Bey'i Nurettin Sönmez yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı… Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Bamsı Bey karakterine can veren Nurettin Sönmez, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Magazin gündeminden uzak bir yaşam tercih eden oyuncunun hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Sönmez'in yaşını duyanlar ise inanamıyor. İşte ünlü oyuncu Nurettin Sönmez'in yaşı…

27.05.2021 01:30 - Son Güncelleme: 27.05.2021 01:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





