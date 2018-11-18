Mehmet Ali Erbilin kızlarından duygulandıran mesaj! Mehmet Ali Erbilin son durumu

Mehmet Ali Erbil'in kızlarından duygulandıran mesaj! Mehmet Ali Erbil'in son durumu
Mehmet Ali Erbil 1 ay önce evinin banyosunda düşerek yoğun bakıma alınmıştı. Düşme sonucu kaburgaları kırılan ve kırıklardan birinin akciğer zarına batmasıyla yoğun bakıma alınan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızları, sosyal medya hesaplarından babalarıyla ilgili duygu dolu mesajlar paylaştı. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında yeni gelişmeleri bildirmişti. Erbil'in solunumda sorun yaşadığını ve solunum cihazına bağlandığını belirtmişti. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızları Sezin ve Yasmin Erbil, bir an önce babalarının iyileşmesini beklerken, duygularını sosyal medyadan bu paylaşımlarla ifade ettiler...
Bir aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızlarından duygulandıran mesajlar... Mehmet Ali Erbil, yaklaşık bir ay önce evinde düşerek yaralanmış ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Erbil'in tedavisi sırasında eski hastalığı da nüksetmişti.
"SOLUNUMU BOZULDU"
Yoğun bakımda tedavisi devam eden Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Can sıkıcı haber veriyorum. Geçen hafta solunum cihazından ayrıldığı haberini vermiştik, bu haberi biraz bekleyip verdik sizlere çünkü yoğun bakımda sürpriz gelişmeler olabilir diye. 4 gün kendi solunumu ile kalabilmesi bizi çok sevindirmişti sizleri de tabi. Ancak dün akşam durum tamamen tersine döndü ve solunumu bozuldu ve cihaza bağlandı. Yine beklemedeyiz, inşallah bu kadar ağır olaylara vücudu direnç gösterir. Dualarımız güzel dileklerimiz onunla" dedi.