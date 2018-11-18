Hülya Avşar'dan Sıla - Ahmet Kural olayı ile ilgili flaş açıklama: “Bu mevzu da çok ayağa düştü”

Hülya Avşar, Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddiaları hakkında düşüncelerini belirtti. Hülya Avşar Sıla-Ahmet Kural kavgasıyla ilgili olarak önce kahkaha attı daha sonra bu iddiaların çok fazla dillendirildiğini belirtti ve "Çok ayağa düştü" ifadelerini kullandı. İşte Hülya Avşar'ın Sıla - Ahmet Kural olayı ile ilgili açıklaması...

18 Kasım 2018 Pazar, 14:40:17 Güncelleme: 14:59:49
Hülya Avşardan Sıla - Ahmet Kural olayı ile ilgili flaş açıklama: “Bu mevzu da çok ayağa düştü”

Hülya Avşar, Sıla'nın Ahmet Kural konusundaki iddialarını çok abarttığını ima etti.

Hülya Avşardan Sıla - Ahmet Kural olayı ile ilgili flaş açıklama: “Bu mevzu da çok ayağa düştü”

Sıla-Ahmet Kural haberlerinin çok fazla gündemde tutulduğunu belirten Avşar kızı, kahkahalar atarak cevap verdi.

Hülya Avşardan Sıla - Ahmet Kural olayı ile ilgili flaş açıklama: “Bu mevzu da çok ayağa düştü”

Tarihler 1 Kasım 2018'i gösterdiğinde magazin dünyasını şoke eden bir olay yaşandı. Aşklarına ikinci bir şans veren Sıla ve Ahmet Kural arasında yaşananlar herkesi şaşırttı.

Hülya Avşardan Sıla - Ahmet Kural olayı ile ilgili flaş açıklama: “Bu mevzu da çok ayağa düştü”

Adliyeye giden Sıla, Kural'dan 45 dakika işkence gördüğünü anlattı. Oyuncu Kural ise iddiaları yalanladı. Kavganın Sıla ve şarkıcı Ziynet Sali'nin samimi dostluklarından dolayı çıktığı iddiası ortaya atıldı.

Hülya Avşardan Sıla - Ahmet Kural olayı ile ilgili flaş açıklama: “Bu mevzu da çok ayağa düştü”

Bu olayın yankıları sürerken, Hülya Avşar da Sıla-Ahmet Kural kavgasına atıf yaptı.

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