Hülya Avşardan Sıla - Ahmet Kural olayı ile ilgili flaş açıklama: “Bu mevzu da çok ayağa düştü”

Hülya Avşar'dan Sıla - Ahmet Kural olayı ile ilgili flaş açıklama: “Bu mevzu da çok ayağa düştü”
Hülya Avşar, Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddiaları hakkında düşüncelerini belirtti. Hülya Avşar Sıla-Ahmet Kural kavgasıyla ilgili olarak önce kahkaha attı daha sonra bu iddiaların çok fazla dillendirildiğini belirtti ve "Çok ayağa düştü" ifadelerini kullandı. İşte Hülya Avşar'ın Sıla - Ahmet Kural olayı ile ilgili açıklaması...
18 Kasım 2018 Pazar, 14:40:17 Güncelleme: 14:59:49
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