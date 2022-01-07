Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil yine sere serpe durmak nedir bilmiyor! Yatak odası paylaşımından sonra bu kez de...

'ÜNLÜ ÇOCUKLARIN İŞİ ZOR'

Kumbasar, bir başka röportajında da "Ünlü çocukların işi çok zor. Hele ki Yasmin oyunculuk ve sunuculuğa geçtikten sonra... Erbil'e ya da bana gıcık olan Yasmin'in üzerinden yürüdü. Biz de bunu ona anlatmıştık, Yasmin de bunları tecrübe edinmeye başladı. Yasmin hakkında yapılan haberleri taşıyabiliyor. Yasmin'in canını bazen çok acıtıyorlar ama ben kendi tecrübelerimden ona örnek verdiğim için anlıyor" demişti.