Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Süper minisinin altına giydiği file çoraplarıyla dikkat çekti
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Nergis Kumbasar ile Mehmet Ali Erbil'in kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Genç oyuncu, 309 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yatak odasında verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı. Süper minisinin altına giydiği file çoraplarıyla poz veren oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Erbil'in fit hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte Yasmin Erbil'in sosyal medyada çok konuşulan o paylaşımı...
17.12.2021 21:18
- Son Güncelleme: 17.12.2021 21:18
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, geçen günlerde yeni yaşını kutlamıştı.
Yasmin Erbil, 309 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yatak odasında verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı.