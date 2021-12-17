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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Süper minisinin altına giydiği file çoraplarıyla dikkat çekti

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Süper minisinin altına giydiği file çoraplarıyla dikkat çekti

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Nergis Kumbasar ile Mehmet Ali Erbil'in kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Genç oyuncu, 309 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yatak odasında verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı. Süper minisinin altına giydiği file çoraplarıyla poz veren oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Erbil'in fit hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte Yasmin Erbil'in sosyal medyada çok konuşulan o paylaşımı...

17.12.2021 21:18 - Son Güncelleme: 17.12.2021 21:18
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Süper minisinin altına giydiği file çoraplarıyla dikkat çekti

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, geçen günlerde yeni yaşını kutlamıştı.

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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Süper minisinin altına giydiği file çoraplarıyla dikkat çekti

Doğum günü paylaşımlarıyla uzun süre gündem olan genç oyuncu, çok konuşulan pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Süper minisinin altına giydiği file çoraplarıyla dikkat çekti

Yasmin Erbil, 309 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yatak odasında verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Süper minisinin altına giydiği file çoraplarıyla dikkat çekti

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Erbil'in paylaşımı kısa süre içinde gündem oldu. Süper minisinin altına giydiği file çoraplarıyla poz veren oyuncunun fotoğrafı, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Süper minisinin altına giydiği file çoraplarıyla dikkat çekti

Fit haliyle dikkat çeken ünlü oyuncunun hayranları, Erbil'in ayna pozuna beğeni yağdırdı.

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