Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ve sevgilisi Yiğit Poyraz tatilde! Kırmızı bikinisini çekti aşka geldi sarmaş dolaş pozlar peş peşe geldi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ve sevgilisi Yiğit Poyraz tatilde! Kırmızı bikinisini çekti aşka geldi sarmaş dolaş pozlar peş peşe geldi. Sıcak havanın gelmesiyle ünlüler denizin ve güneşin tadını çıkarmak için soluğu tatil beldelerinde aldı. Kimi otelde, kimi yazlık evinde kimi ise teknede keyif yaptığı anlarla dikkat çekti. Yasmin Erbil de sevgilisi ile soluğu tatilde aldı. İkilinin aşk pozları gündeme bomba gibi düştü.
20.06.2023 10:27 - Son Güncelleme: 20.06.2023 10:34
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ve sevgilisi Yiğit Poyraz tatilde! Kırmızı bikinisini çekti aşka geldi sarmaş dolaş pozlar peş peşe geldi.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile usta oyuncu Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil bir süredir Survivor yarışması ile tanınan Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.